STRI, Pistas de la era de los dinosaurios sobre la evolución de los cangrejos

Cretapsara athanata: El descubrimiento del cangrejo fósil más antiguo e intacto – del período cretáceo – que sugiere que estos animales se aventuraron a tierra firme entre 25 y 50 millones de años antes de lo que se pensaba. Este cangrejo en ámbar está espectacularmente conservado, incluidos tejidos delicados como antenas, piezas bucales forradas con pelos finos, grandes ojos compuestos e incluso sus branquias.Foto por Xing Lida – Universidad de Geociencias de China, Beijing.

Fósil brinda nuevas pistas sobre

la evolución de los cangrejos

por STRI

Durante la era de los dinosaurios, un cangrejo que deambulaba cerca de un bosque costero fue enterrado vivo en resina de árbol y quedó fosilizado. 100 millones de años después, Javier Luque, ex becario predoctoral en el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI) y actualmente investigador asociado en la Universidad de Harvard, supo del crustáceo atrapado en ámbar gracias a Lida Xing de la Universidad de Geociencias de China en Beijing*. Resultó ser una nueva especie fósil, a la que llamaron Cretapsara athanata o “el espíritu inmortal del Cretácico de las nubes y las aguas”, el cangrejo de aspecto moderno más antiguo que se haya descubierto.

El descubrimiento de C. athanata es único por muchas razones. No solo está muy bien conservado, sino que también es el primer cangrejo de la era de los dinosaurios preservado en ámbar, que es inusual en los animales acuáticos. Estos hallazgos se publicaron recientemente en la revista Science Advances.

“Cretapsara athanata es el cangrejo fósil más completo que se haya descubierto”, comentó Luque, coautor principal del estudio junto con Xing. “Incluye tejidos delicados como antenas, piezas bucales con vellos finos, grandes ojos compuestos e incluso las branquias”.

Los registros anteriores de cangrejos fósiles —principalmente pedazos de sus caparazones o tenazas— sugerían que los cangrejos se aventuraron a tierra firme y se adaptaron al agua dulce hace unos 75 a 50 millones de años. Sin embargo, C. athanata debe haber estado cerca de un bosque productor de ámbar para quedar atrapado en la resina. Según los autores, el cangrejo posiblemente murió en un ambiente de agua dulce o salobre cerca de la costa o de un estuario. Esto demuestra que los cangrejos se volvieron terrestres o anfibios hace unos 100 millones de años, mucho antes de lo que se creía, brindando pistas importantes sobre la evolución de los cangrejos.

“A veces es difícil reconstruir el árbol de la vida que mapea la evolución de los animales que vemos hoy”, comentó Luque. “Es posible que las piezas importantes del rompecabezas sean inusuales o no se hayan descubierto aún, y los fósiles atrapados en ámbar brindan una imagen única de la anatomía, biología y ecología de organismos extintos que de otro modo serían inaccesibles”.

Vea:

Luque, J., Xing, L., Briggs, D., Clark, E., Duque, A., Hui, J., Mai, H., McKellar, R. (2021). Crab in amber reveals an early colonization of non-marine environments during the Cretaceous. Sciences Advances. https://science.org/doi/10.1126/sciadv.abj5689

* Descargo de responsabilidad:

El cangrejo fósil en ámbar estudiado se encuentra en el Museo del Ámbar Longyin (LYAM), Kunming, provincia de Yunnan, China. Proviene de un lote de piezas de ámbar ‘en bruto’ comerciales recolectadas por mineros locales y vendidas en un mercado de joyería de ámbar en Myitkyina el 12 de mayo de 2015. LYAM adquirió la pieza pulida que contiene el fósil de la tienda de minerales del vendedor en Tengchong, China, el 10 de agosto de 2015. Reconocemos la existencia de un conflicto sociopolítico en el norte de Myanmar y hemos limitado nuestra investigación al material anterior a la reanudación de las hostilidades en la región en 2017. Esperamos que la realización de investigaciones sobre los especímenes recolectados antes del conflicto y el reconocimiento de la situación en el estado de Kachin sirvan para crear conciencia sobre el conflicto actual en Myanmar y el costo humano que conlleva

Algunos cangrejos pueden vivir en tierra o en agua dulce, mientras que otros pueden trepar a los árboles y vivir en estanques de agua, en troncos o plantas epífitas, lo que facilita su conservación en resinas de árboles. Foto por Javier Luque — Harvard.

El nuevo descubrimiento representa la evidencia más antigua de incursiones en ambientes no marinos por verdaderos cangrejos, un grupo principalmente marino. Arte de Franz Anthony, cortesía de Javier Luque — Harvard.

Javier Luque (Universidad de Harvard), autor principal del proyecto, en el campo en busca de fósiles. Foto por Kecia Kerr.

