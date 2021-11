The Panama News blog links, November 22, 2021

The Panama News blog links

a bilingual Panama-centric selection of other people’s work

una selección bilingüe Panamá-céntrica de las obras de otras personas

If you are not bilingual Google Translate usually works

Si no eres bilingüe, el traductor de Google generalmente funciona

Canal, Maritime & Transportation / Canal, Marítima & Transporte

Seatrade, PanCanal hires US Army Corps of Engineers as water consultant

Denver Business Journal, Copa resumes flights to and from Denver

Hellenic Shipping News, Euronav jobs for Panamanian seafarers

Seatrade, Container shipping Q3 profits surpass tech giants

Economy / Economía

La Prensa, Movimientos en la Zona Libre de Colón crecen

EFE, La OCDE cree que Panamá debe mejorar el intercambio de información fiscal

La Estrella: Intermediarios en la cadena de la carne elevan los precios, dice Anagan

BBC, ¿Por qué Argentina no supera su problema de inflación?

Galbraith, Whipping up America’s inflation bogeyman

Roach, The Fed must think creatively again

CEPR, Biden makes the right call on Powell and Brainard

Science & Technology / Ciencia & Tecnología

PNAS, Deep geothermal exchange between Panama and the Galapagos?

BBC, Will printable solar cells reshape buildings?

Lillo, Los filtros de luz azul para pantallas ni cuidan la vista ni ayudan a descansar

BBC, La carrera científica para encontrar a las personas resistentes a la covid-19

News / Noticias

SouthCom, US Army South commander visits Panama

Radio Panamá, Martinelli Linares tendrá audiencia de fianza el 23 de noviembre

DHS, US Customs and Border Protection visits Panama

DA, USA grants citizenship to children born abroad to same-sex American parents

DW, Argentina’s president set back in midterm elections

El Mundo, La relación de entre Estados Unidos y El Salvador está ‘en pausa’

BBC, Chile presidential poll goes into polarizing run-off

AFP, Candidatos presidenciales cierran campaña en Honduras

Axios, Countries refuse to take migrants back

The New York Times, NY Assembly: Cuomo engaged in sexual harassment

Opinion / Opiniones

De la Cuadra, La amenaza neofascista y la contención democrática

Scahill: From Bush to Obama, and Trump to Biden, US militarism is the great unifier

Santamaría, Residuos o constituyente

Sagel, Una actitud incomprensible

Fisher, El furor del ser panameño

Gómez, El rapto de la República

To see the video click here / Para ver el video toque aquí

Culture / Cultura

TVN, ‘Chico Heron y el último 42’ triunfa en el Sport Film Festival

NPR, Meet Latin Grammys winner Ruben Blades

ColLive, Why the rabbi removed his shoes on a NYC subway

Valovic, We should reject Zuckerberg’s dehumanizing vision of a “Metaverse”

BBC, Lin-Manuel Miranda on the ‘dirty secret’ hidden in Tick, Tick… Boom!

Aramayo, ¿Seguimos viviendo bajo los principios de propaganda de Goebbels?

Guardia, Estudiar en un palacio: el Instituto Nacional y la Escuela Normal de Santiago

Contact us by email at / Contáctanos por correo electrónico a fund4thepanamanews@gmail.com

To fend off hackers, organized trolls and other online vandalism, our website comments feature is switched off. Instead, come to our Facebook page to join in the discussion.

Para defendernos de los piratas informáticos, los trolls organizados y otros actos de vandalismo en línea, la función de comentarios de nuestro sitio web está desactivada. En cambio, ven a nuestra página de Facebook para unirte a la discusión.

~ ~ ~

These announcements are interactive. Click on them for more information.

Estos anuncios son interactivos. Toque en ellos para seguir a las páginas de web.