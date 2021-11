¿Wappin? A selection that might even make Jimmy Swaggart cry

¿Cultura de raíces para un asesino llorón y un juez parcial?

Roots culture for a crybaby killer and a biased judge?

Elton John – Crocodile Rock

https://youtu.be/75r0nQu-hMs

Question Mark & The Mysterians – 96 Tears

https://youtu.be/R7uC5m-IRns

Mon Laferte – Amor Completo

https://youtu.be/CrGJvgKwrpU

Joshue Ashby & Orquesta Sinfonica Nacional de Panamá – Historia de un Amor

https://youtu.be/htua2tBoZFM

No Doubt – Don’t Speak

https://youtu.be/Z6QlCeXwjUk

Third World – Slavery Days

https://youtu.be/5guNByfl3DY

Billy Bragg – Never Buy the Sun

https://youtu.be/i3ccfJ9-g58

CHURUPACA – Mil y un Colores

https://youtu.be/oDyOJTeJDr8

Cultura Profética – Fuiste cruel

https://youtu.be/aEHtN1eFpmM

Mercedes Sosa & Residente – Canción para un Niño en la Calle

https://youtu.be/IeGcAajj7hs

The Diggers Descendants Calypso Band

https://youtu.be/dEqR2Pe3raw

Bob Marley – Redemption Song

https://youtu.be/15_fvQr1pWQ

Smokey Robinson & the Miracles – Ooh Baby Baby

https://youtu.be/uS75KeKpkes

Billie Eilish – Your Power

https://youtu.be/vCASqOK03K8

Carlos Santana & John McLaughlin – A Love Supreme

https://youtu.be/p2IpZb3osxY

