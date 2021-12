Cambio Democrático, La libertad de expresión

La facción de Rómulo Roux se reúne en Chitré, en una foto de la cuenta de Twitter de Roux. El abogado corporativo que llevó la bandera de Cambio Democrático en 2019 y ganó la dirección del antiguo partido de Ricardo Martinelli ahora lucha en varios frentes para mantener su control de CD y cambiar la naturaleza de lo que es. El propio Martinelli ha creado un nuevo partido, Realizando Metas, y dice que se postulará para presidente en 2024. Una gran duda para los martinelistas es si su abanderado será elegible para postularse. Todavía enfrenta una serie de cargos penales aquí. Si hasta ahora Martinelli ha podido esquivar la condena en el caso de espionaje electrónico y evitar incluso que se investigue su papel en la incitación a la ejecución por tortura extrajudicial masiva y televisada el 9 de enero de 2011 en Tocumen por fuerzas bajo su mando, no puede salir de Panamá porque tiene una orden de arresto con nota roja de INTERPOL y se enfrenta a procesos penales en los Estados Unidos, España y quizás en otros países. El más avanzado de los casos penales de Martinelli en Panamá es el caso de corrupción y lavado de activos de New Business, sobre su presunto uso de contratos públicos de construcción sobrevalorados para generar comisiones ilegales que le permitieron comprar el control de EPASA, la empresa que publica El Panamá América, La Crítica y Día a Día. Mientras tanto, en el resto de CD, Roux se está moviendo para derrocar a 15 legisladores que siguen a Martinelli o desafían la disciplina del partido, y por ahora ha rechazado una medida de esos diputados y otros para convocar una convención especial para sacar a Roux de CD. En la polémica intervinieron Mauricio Valenzuela y el medio online FOCO, con un video que dicen es Ricardo Martinelli en el Club Deportivo Unión Española, poco antes del segundo juicio del caso pinchazos, presuntamente saludando al esposo de una de las jueces que después absolvió a él. Martinelli negó y atacó, pero muchas de las negativas no coincidían con las acusaciones. Martinelli luego presentó demandas civiles contra Valenzuela, FOCO y varios otros periodistas y medios de comunicación que informaron sobre la historia, y prometió secuestrar sus activos como parte de ese proceso. Convenientemente, la memoria del video de seguridad del club que fue la base del informe de la FOCO desapareció antes de que la policía y los fiscales vinieran a buscarlo. ¿Y el ex compañera de fórmula de Martinelli, ex gobernadora de la provincia de Panamá y ex alcaldesa de la Ciudad de Panamá, ahora legisladora del CD, Mayín Correa? Dijo que “en otros países llevan revólver porque están hasta aquí”. Viniendo de una mujer que, como alcaldesa, agredió a un periodista y aprobó que el hijo de uno de sus apoyos hiciera sonar la alarma de su auto debajo de la ventana del dormitorio de otro periodista en las primeras horas de la mañana, no es una retórica fuera de lugar. Y ella, Rómulo Roux y su facción dominante de CD declaran su opinión sobre la declaración de Correa.

