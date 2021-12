La Universidad crea Grupo de Estudios Africanos y Afrodescendientes

El Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades (CIFHU) de la Universidad de Panamá crea Grupo de Estudios Africanos y Afrodescendientes

En cumplimiento de un reto lanzado por el Dr. Gerardo Maloney, el Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades (CIFHU) de la Universidad de Panamá, crea un Grupo de Estudios Africanos y Afrodescendientes, que coordinará la joven estudiante de nuestra facultad, Naschelly Beitia Mercado.

Como expresa el manifiesto inicial del Grupo de Estudios Africanos y Afrodescendientes, éste no constituye un “observatorio”, sino un espacio de diálogos, debates, círculos de lectura, que permita expresar nuestras experiencias, investigaciones, publicaciones, y demás actividades, favoreciendo el pensamiento crítico esperando que esto genere el deseo y la acción hacia la transformación social.

A partir de este momento invitamos a las personas interesadas en promover reflexiones sobre las problemáticas que afectan a las poblaciones afrodescendientes a coordinar actividades con este Grupo de Estudios Africanos y Afrodescendientes.

Olmedo Beluche

Director

CIFHU

Contact us by email at / Contáctanos por correo electrónico a fund4thepanamanews@gmail.com

To fend off hackers, organized trolls and other online vandalism, our website comments feature is switched off. Instead, come to our Facebook page to join in the discussion.

Para defendernos de los piratas informáticos, los trolls organizados y otros actos de vandalismo en línea, la función de comentarios de nuestro sitio web está desactivada. En cambio, ven a nuestra página de Facebook para unirte a la discusión.

~ ~ ~