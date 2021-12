Las aves de Milton / Milton’s birds

Rufescent Tiger Heron ~ Garza-Tigre Castaña ~ Tigrisoma lieatum

video por Milton Heriberto Roldán

This is an elusive and generally solitary bird, which is usually found by river banks or in wetlands close to forests. It ranges from Honduras to Northern Argentina and Uruguay. More common on the Atlantic Side, while on the Pacific Side it’s found in the Bayano watershed and Darien.

Es un pájaro esquiva y generalmente solitaria, que por lo usual se encuentra en las riberas de los ríos o en los humedales cercanos a los bosques. Abarca desde Honduras hasta el norte de Argentina y Uruguay. Es más común en la vertiente del Caribe, mientras que en la vertiente del Pacífico se encuentra en la cuenca del Bayano y Darién.

Photo by Fernando Flores, taken in Caracas, Venezuela in 2013. This bird is an adult.

Foto por Fernando Flores, tomada en Caracas, Venezuela en 2013. Esta ave es un adulto.

Photo by Fernando Flores, taken near Caracas, Venezuela in 2014. This bird is a juvenile.

Foto por Fernando Flores, tomada cerca de Caracas, Venezuela en 2014. Esta ave es un juvenil.

