The Panama News blog links, December 17, 2021

Panamanian composer Roque Cordero gained international acclaim, but like so many talented Panamanians, he had to leave Panama to do it. In this country he taught at and later directed the Instituto Nacional de Música, and also directed Panama’s national symphony, but got his formal higher education at Hamline University in St. Paul, Minnesota and was a music professor at Indiana University and Illinois State University. He died at the age of 88 in Dayton, Ohio.

