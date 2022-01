Polo Ciudadano, Postulaciones para la junta directiva de la ACP

Proponemos que se complementen con un programa claro de transformaciones

Saludamos postulación de candidatos/as populares a la Junta Directiva de la ACP

por el Polo Ciudadano

El Polo Ciudadano de Panamá saluda la postulación de algunas personalidades del campo popular y académico propuestos por un grupo de organizaciones populares, gremiales y sindicales para que cubran las tres vacantes que este año se producen en la actual Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá.

Por primera vez en más de 20 años, un sector del movimiento popular se ha animado a postular representantes y a exigir el espacio en la ACP que por derecho propio le corresponde al pueblo panameño y que ha estado copado por empresarios y oligarcas. Nos congratulamos de que se haga en el marco unitario que abarca a un número representativo de organizaciones.

Consideramos que la unidad en torno a esta iniciativa podría haber sido más grande de haberse convocado con antelación a un espectro mayor de organizaciones que, seguramente, habrían apoyado esta iniciativa e incluso podrían haberse considerado otras u otros representantes que, con igual legitimidad que los actuales, pudiesen haber sido propuestos.

Preocupa a algunos sectores populares la relación o vínculos en el pasado y ahora en el presente de algunos de estos postulados con el partido gobernante del PRD, y que de hecho puede que ya cuenten con la bendición de éste. Por otro lado, debemos tener en cuenta la experiencia negativa en otras entidades públicas, donde existen supuestas representaciones de gremios y sindicatos, pero cuyas actuaciones se desconocen por las bases, dando la impresión de que son absorbidos por los malos manejos del sistema.

Por esa razón, y sobre la base del apoyo que en principio damos a la propuesta de conjunto, el Polo Ciudadano propone a las personas nominadas, y a las organizaciones que las han propuesto, a formular un programa claro de transformaciones para la ACP y una guía de actuación la cual se comprometan a cumplir ante el pueblo panameño, quiere propuestas concretas y no frases demagógicas.

El Polo Ciudadano propone que, entre otros aspectos, las y los postulados consideren los siguientes criterios, reforzando así la representatividad de los sectores populares:

Comprometerse a luchar junto al movimiento popular por una reforma total al Título Constitucional (título XIV), que fue pactado por el régimen nacido de la invasión norteamericana de 1989 y redactado por la oligarquía en 1994. Que el primer artículo de un nuevo título constitucional sobre el Canal de Panamá derogue el antidemocrático criterio de que el presidente de turno nombra una cantidad de representantes en la Junta Directiva a su criterio personal. Que los miembros de la Junta Directiva de la ACP sean electos democráticamente por el pueblo panameño, con una representación clara del conjunto de la sociedad: trabajadores/as, indígenas, campesinos/as, academia, gremios profesionales, etc. Que los/as representantes del movimiento popular en la ACP se comprometan a proponer una reducción significativa del salario del administrador y de las dietas de los integrantes de la Junta Directiva y del Administrador. Que se creen mecanismos concretos de consulta a las organizaciones populares, los sindicatos de trabajadores del canal, los/as profesionales y las universidades sobre el presupuesto de la ACP, sobre sus planes de desarrollo y mantenimiento, sobre su plan hídrico y sobre cualquier decisión importante en su administración. Que cualquier expansión de la cuenca del canal será clara y debidamente discutida y consultada con el conjunto de la nación, especialmente por los habitantes de las regiones afectadas cuyos derechos y opiniones deben ser respetados en todo momento.

Contact us by email at / Contáctanos por correo electrónico a fund4thepanamanews@gmail.com

To fend off hackers, organized trolls and other online vandalism, our website comments feature is switched off. Instead, come to our Facebook page to join in the discussion.

Para defendernos de los piratas informáticos, los trolls organizados y otros actos de vandalismo en línea, la función de comentarios de nuestro sitio web está desactivada. En cambio, ven a nuestra página de Facebook para unirte a la discusión.

~ ~ ~