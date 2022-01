The Panama News blog links, January 7, 2022

The Panama News blog links

Canal, Maritime & Transport / Canal, Marítima & Transporte

Seatrade, MSC takes world’s largest container line crown from Maersk

Reuters, Brote de Covid pone fin a viaje de crucero retenido en Lisboa

Reuters, Hurtigruten cuts short Antarctic voyage after COVID outbreak

Simple Flying, How Copa Airlines navigates the COVID recovery

Economy / Economía

Stabroek News, Billion-dollar Panama rice debt to Guyana still in limbo

AFP, Precios mundiales de alimentos aumentaron 28,1% en promedio en 2021

The Guardian, Fossil fuel firms buy Google ads that look like search results

Maimon, How cybercriminals turn stolen checks into bitcoin

AFP, Transacciones ilegales con criptomonedas

Science & Technology / Ciencia & Tecnología

Al Jazeera, Omicron is less severe because it does not infiltrate the lungs

Wired, COVID will become endemic – what then?

The Economist, African archaeologist challenges old ideas about Great Zimbabwe

La Estrella, La importancia ecosistémica de las orquídeas en Panamá

Mongabay, For species on the brink of extinction cloning is a loaded last resort

Newsweek, Ants seen healing wounded cecropia trees

News / Noticias

Telemetro, CSJ despide jueces de garantías, de juicio y de cumplimiento

Reuters, Panama tightens vaccine requirements for public officials

Al Jazeera, Rare disease patients push for access to treatment in Panama

La Prensa, Corte Suprema niega recurso de Corprensa

El Siglo, Revuelo por reelección indefinida en la Unachi

BBC, US charges Colombian man over Jovenel Moïse assassination

BBC, El Salvador reabre el caso de la masacre de los jesuitas

Opinion / Opiniones

Harris & Biden: The January 6, 2021 attack on the US Capitol

Maass, It’s January 6 and the warning lights are flashing red

Velasco, La gran dimisión de las mujeres

Varoufakis, Why we must challenge Zuckerberg’s ring of power

Gamboa Arosemena, Dirigentes y bases son clientelistas

López, Cada seis meses la misma retórica presidencial

Turner, Presión fiscal a las profesiones liberales y no a las empresas de gran capital

Culture / Cultura

EFE, Panamá entre semifinalistas para los Óscar con “Plaza Catedral”

La Estrella, Desfile de las Mil Polleras es suspendido por el Minsa

TVN, A partir del 17 de enero se podrá usar el Teatro Balboa para fines artísticos

Villanueva, “No miren arriba” de Netflix: Aprender de los yanquis

