Como parte de la historia, los hermanos Chibau y K’õsi observan a las mujeres de su comunidad bailar la danza del buitre y aprenden sobre los orígenes de esta práctica cultural ancestral. Es parte de la publicación de un libro infantil ilustrado en idioma wounaan, español e inglés tiene como objetivo preservar, valorar y respetar las historias y el mundo de la vida del pueblo indígena wounaan de Panamá. Dibujo por Frankie Grin.

Durante su aventura, los niños Wounaan vieron muchas aves

por STRI

Hace unos tres años, el pueblo indígena wounaan invitó a la investigadora asociada de STRI y antropóloga de la Universidad de Georgia, Julia Velásquez Runk, a unirse a una colaboración que resultó en la creación de un libro trilingüe ilustrado para niños que capturó la esencia de las historias y la visión del mundo de sus antepasados. Wounaan chaain döhigaau nemchaain hoo wënʌʌrrajim o “Durante su aventura, los niños wounaan vieron muchas aves” se publicó el pasado mes de noviembre en wounaan meu, inglés y español.

El proyecto, que fue apoyado por el Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el PNUD a la Fundación para el Desarrollo del Pueblo Wounaan en coordinación con el Congreso Nacional del Pueblo Wounaan, se centra en los wounaan -uno de los siete grupos indígenas de Panamá, que también está presente en Colombia- y su relación con las aves.

El hilo de la historia sigue a dos hermanos, Chibau y K’õsi, mientras exploran su comunidad, sus tradiciones y las relaciones entre la gente y el medio ambiente. En el camino, se encuentran con muchas especies de aves, cada una con su propio significado para la cultura wounaan.

El libro fue escrito por primera vez en wounaan meu por el equipo cultural wounaan, que incluía a los miembros de la comunidad wounaan, Chenier Carpio Opua, Doris Cheucarama Membache, Rito Ismare Peña, Dorindo Membora Peña y Chindío Peña Ismare, así como a la antropóloga Julia Velásquez Runk. Frankie Grin, graduado del programa de ilustración científica de la Universidad de Georgia, fue elegido mediante un concurso por las autoridades wounaan para ilustrar el libro. Como parte de su proceso artístico, exploró las formas, formas y movimiento de los wounaan, así como diferentes formatos, desde la acuarela hasta el arte digital, dependiendo de lo que esperaba transmitir, y trabajó en estrecha colaboración con el equipo para revisar y finalizar las ilustraciones.

Un artículo publicado en la revista genealogy en octubre pasado describió el proceso detrás de esta colaboración. Destacó la importancia de las historias para el sentido de identidad de los pueblos indígenas y la preocupación del pueblo wounaan de que las historias de sus antepasados ​​ya no se cuentan con frecuencia.

Así, uno de los objetivos del equipo creativo fue transmitir el mundo de vida wounaan —como el cuidado de las aves y la naturaleza en general— a través de la creación de materiales como este libro en wounaan meu para niños wounaan, y también alcanzar a un público más amplio con la traducción de la historia al inglés y al español.

Como una forma de honrar su vida y esencia, Durante su aventura, los niños wounaan vieron muchas aves abre con una ilustración de Rito Ismare Peña, uno de los ancianos del equipo cultural wounaan, previo cacique nacional y especialista en ceremonias del pueblo wounaan, quien falleció antes de la finalización del proyecto. Él está tocando la flauta, junto a su nieto.

El libro está disponible para la venta en la plataforma StoryJumper, como impresión bajo demanda, y también como libro digital y en formato de audio digital.

“El formato de libro digital está destinado a llegar a muchas más personas”, comentó Chenier Carpio Opua, del equipo cultural wounaan, durante la presentación virtual del libro en noviembre. Mientras tanto, el formato de audio digital está destinado a honrar la importancia de la narración oral en la cultura wounaan y la poética verbal de su idioma.

