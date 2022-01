¿Wappin? En español ésta vez / In Spanish this time

January 9, 1964, just before Hell broke loose. On Sunday Panama observes The Day of the Martyrs, several days of disturbances in which 23 Panamanians and four US soldiers were killed and hundreds of people were injured. It marked a turning point in Panama’s process of decolonization, which made Panama an undivided Spanish-speaking country.

9 de enero de 1964, poco antes de que se desatara el infierno. Este domingo Panamá celebra el Día de los Mártires, varios días de disturbios en los que murieron 23 panameños y cuatro soldados estadounidenses y cientos de personas resultaron heridas. Marcó un punto de inflexión en el proceso de descolonización de Panamá, que convirtió a Panamá en un país indiviso de habla hispana.

Esto también es lo que somos

This, too, is who we are

Rubén Blades & Roby Draco Rosa – Patria

https://youtu.be/ql0G312R2IQ

Grupo Liberación – Soberanía

https://youtu.be/r1_tGvHMIIg

Los Silvertones – Fin a mi soledad

https://youtu.be/z9DcKF4o6Qg

Los Auténticos Decadentes & Natalia Lafourcade – Golpes en el corazón

https://youtu.be/RY0cvAKB7Ps

Cienfue – Sereno

https://youtu.be/zurff7GDvPo

Carlos Martínez – El Presidiario

https://youtu.be/gkAdQF42em8

Manuel de Jesús Ábrego – La Chola

https://youtu.be/m97Bb9OFie0

Paula Zuleta – Amargo y Dulce

https://youtu.be/1MHHZzeVXCk

Yomira John & Galu – Goe Massi, Goe Bunor

https://youtu.be/ADYfqU9xVjM

Samy y Sandra Sandoval – Por Culpa de Mi Pasado

https://youtu.be/145T5Nvqi9g

Mon Laferte & Las Mujeres del Viento Florido – Se Va La Vida

https://youtu.be/i-BP2j-5o_g

Kany García – DPM

https://youtu.be/30bpKbrhqek

Arcadio Molinar – La Religion del Gólgota

https://youtu.be/S7FCzmqO7cA

Denise Gutiérrez & Zoé – Luna

https://youtu.be/Mf_ib_gxtqE

Joshue Ashby & C3 Project – Colón Surgirá

https://youtu.be/u4t_uOzc-84

Contact us by email at / Contáctanos por correo electrónico a fund4thepanamanews@gmail.com

To fend off hackers, organized trolls and other online vandalism, our website comments feature is switched off. Instead, come to our Facebook page to join in the discussion.

Para defendernos de los piratas informáticos, los trolls organizados y otros actos de vandalismo en línea, la función de comentarios de nuestro sitio web está desactivada. En cambio, ven a nuestra página de Facebook para unirte a la discusión.

~ ~ ~

These announcements are interactive. Click on them for more information.

Estos anuncios son interactivos. Toque en ellos para seguir a las páginas de web.