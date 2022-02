¿Wappin? La música de donde somos / The music from where we are

Sonidos de nuestra región

Sounds of our region

Erika Ender & Roberto Carlos – Despacito

https://youtu.be/-bCoFRsKpww

Pedrito Martinez – La Habana

https://youtu.be/uLJGhqHqE0w

Marco Antonio Solís – Qué Ganas De Verte

https://youtu.be/NVEb_5_bV-0

Orquesta Canela – Embrujo de amor

https://youtu.be/IFLGf-QpnZY

Son Boricua & Jimmy Sabater – Salchicha Con Huevo

https://youtu.be/lWjBArpTohk

Haydée Milanés & Marta Valdés – Sin ir mas lejos

https://youtu.be/W1M-JulJOcc

Carlos Martínez – Noche de Carnaval

https://youtu.be/CxRpXNgoK90

Mongo Santamaría – Sofrito

https://youtu.be/n__CQt-Xykc

Eddie & Charlie Palmieri – Vamonos Pa’l Monte

https://youtu.be/9gBd4gRty1Y

José Rodríguez & Ghalia La Patrona – Amor Sin Mentiras

https://youtu.be/NCbwXgdHaRk

Tito Puente – Batuka

https://youtu.be/CNmZeqY7DF8

Olga Tañón – ¡Basta Ya!

https://youtu.be/tKXMB4HGPGw

Rubén Blades – Concierto En Puerto Rico 2009

https://youtu.be/RuZtCiQHHq4

