¿Wappin? Never very just / Nunca muy justo

El Chorrillo. Just ‘cuz.

Songs to play at Putin’s funeral

Canciones para tocar en el funeral de Putin

Destroy All Monsters – You’re Gonna Die

https://youtu.be/VNws7a6ffC0

Pussy Riot – Punk Prayer

https://youtu.be/lPDkJbTQRCY

James Chance & the Contortions – I Can’t Stand Myself

https://youtu.be/nKz9urG0aB8

Ska-P – Niño Soldado

https://youtu.be/quFylqsn2l8

The Cranberries – Zombie

https://youtu.be/mVvP8kjqMrQ

Víctor Jara – Manifiesto

https://youtu.be/2xLyLKsfDuE

Rubén Blades – Desapareciones

https://youtu.be/b6XHiPPiMnk

Jefferson Airplane – When the Earth Moves Again

https://youtu.be/KnnXKsZbTUo

Al Stewart – Roads to Moscow

https://youtu.be/GjKajpMoUxM

Residente – War

https://youtu.be/Zl_GlPquElI

Gondwana – Guerra

https://youtu.be/9rboYj25vfQ

Edwin Starr – War

https://youtu.be/wTyWzi1gU_M

