Beluche, Un libro para inspirar

Muchos panameños, por nuestra gran variedad de razones, hicimos historia el año pasado. Es importante que contemos y preservemos nuestra historia y no contemos con que los intereses corporativos y políticos que se nos opusieron lo hagan por nosotros.

Un libro para inspirar la lucha

que continúa contra la minera

por Olmedo Beluche

El colega, compañero de luchas y amigo Abdiel Rodríguez Reyes ha publicado un libro, pequeño en formato, pero profundo en contenido: “El despertar de un pueblo: Ensayo sobre cómo un pequeño país se enfrentó (y ganó) a una gran transnacional”. En este libro el profesor Rodríguez hace una recuento pormenorizado de lo que fue la victoriosa lucha contra el contrato antinacional entre el gobierno de Cortizo y First Quantum Minerals por la mina de Donoso.

Un aporte invaluable para comprender aquella gran gesta de octubre y noviembre de 2023, que nos prepara intelectualmente para las luchas que se vienen cuando los agentes de la minera enquistados en el nuevo gobierno de José Raúl Mulino intente burlar la voluntad popular y el fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Este ensayo está enriquecido con los aportes de dos jóvenes intelectuales comprometidos con las causas populares, en particular en defensa del ambiente: Rekha Chandiramani (Prólogo) y Carlos J. Bichet-Nicoletti (Epílogo).

De inicio, Abdiel Rodríguez Reyes, lanza dos afirmaciones sustanciales: la lucha contra “la Ley406 fue, en realidad, muchas luchas”; y, “a pesar del estruendo, la estructura capitalista quedó intacta”. Respecto a la primera afirmación asegura el autor que la lucha fue jurídica, fue política y fue ideológica. Sobre la segunda, es evidente que no solo el capitalismo panameño sigue incólume, sino que no existe una concepción acabada del pueblo sobre lo que es el extractivismo. Además de que las elecciones del 5 de mayo demostraron que un gran sector del electorado no termina de hilar la relación entre minería y política.

El libro está dedicado a los mártires de la lucha contra la Ley 406: Tomás Cedeño, Iván Mendoza y Abdiel Díaz. Está dividido en diez capítulos que van desde: ¿Qué es Minera Panamá S. A.?; Las consecuencias de la actividad minera; La gota que derramó el vaso; Vía inconstitucional; Multitud y pueblo; Guerreras y guerreros del mar; Racismos; El viejo macartismo de siempre; Inconstitucionalidad de la Ley 406; El día después.

Uno de los aspectos más interesantes es en el cual el profesor Rodríguez Reyes reflexiona sobre las supuestas diferencias entre quienes marchaban convocados por “Sal de las Redes” hacia la cinta costera, y quienes lo hacían bajo la convocatoria y banderas de la Alianza Pueblo Unido por la Vida y ANADEPO. Aquí el autor rescata un debate entre los conceptos de las ciencias sociales: pueblo y multitud.

También amerita análisis su reflexión final sobre un “Nuevo Pacto Social”. Lo que alude a la necesidad de la reestructuración del país sobre nuevas bases. ¿Cuáles? ¿Pacto entre quienes? La fórmula me parece válida por ser una ecuación abierta y con cierta incógnita, lo que permite movilizar en común acuerdo a diversos sectores políticos. Pero al definir el autor que el nuevo pacto sólo puede ser “feminista, interculturalista,ecologista, sindicalista, de clase…”, y que “no puede ser misógino, homofóbico, extractivista, racista, xenofóbico…”, para mí dice bastante.

Es un deber de la vanguardia militante leer el libro de Abdiel Rodríguez Reyes sobre la gesta histórica antiminera de 2023, porque nuestras acciones siempre deben estar inspiradas, en la pasión, pero sobre todo: en la razón.

