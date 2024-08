STRI, ¡Que viva la rana! – XIII festival de la Rana Dorada 2024

Atelopus zeteki: La rana dorada es el anfibio nacional de Panamá y su día se celebra hoy, 14 de agosto. Fue venerada por los pueblos indígenas precolombinos y sus imágenes fueron plasmadas en talismanes de oro y arcilla llamados huacas. La última observación confirmada de la rana dorada panameña en la naturaleza fue en 2009. Foto por Brian Gratwicke, Zoológico Nacional de los Estados Unidos.

Smithsonian celebra el XIII Festival de la Rana Dorada

por el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales – STRI

El décimo tercer festival de la rana dorada, con distintos eventos a lo largo de Panamá, unirá a locales y visitantes de todo el mundo en la misión de celebrar y conservar los tesoros vivientes de Panamá: los anfibios.

La rana dorada de Panamá es endémica de Panamá central, donde fue descubierta en El Valle de Antón y sus alrededores. Esta preciosa rana, amarilla y negra, es un símbolo medioambiental y cultural en Panamá. Solía ser abundante desde El Valle de Antón hasta el Parque Nacional y Reserva Biológica Altos de Campana, pero debido a la enfermedad fúngica llamada quitridiomicosis, ha experimentado un gran declive en toda su área de distribución.

La rana dorada panameña fue observada en estado salvaje por última vez en el 2009. Anterior al declive causado por la epidemia de quitridiomicosis, el hábitat de esta especie fue degradándose debido a las actividades humanas, además que esta especie era capturada para el mercado de mascotas.

Este festival nació como un llamado de atención sobre la pérdida de ranas panameñas debido a esta enfermedad fúngica y el deterioro de sus hábitats. No obstante, poblaciones de ranas doradas se mantienen vivas en programas de cría en cautiverio en Panamá y los Estados Unidos. El Proyecto de Rescate y Conservación de Anfibios de Panamá (PARC por sus siglas en inglés), fue creado en el 2009 como una asociación entre los zoológicos New England Zoo, Cheyenne Mountain Zoo, Houston Zoo y Smithsonian National Zoo, junto al Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI), para rescatar y establecer poblaciones sostenibles de ésta y otras especies de anfibios que se encuentran en peligro de extinción en todo Panamá. También se centran los esfuerzos y experiencia en el desarrollo de metodologías para reducir el impacto del hongo quítrido, además de realizar ensayos de reintroducción a la naturaleza.

No existe por el momento un tratamiento eficaz para combatir la enfermedad, pero se mantiene el optimismo de poder devolver algún día la rana dorada a su hábitat natural.

El Q?bus, el Busito de la Ciencia visitará junto a científicos del PARC escuelas en Chicá, Panamá Oeste el 14 de agosto, Día de la Rana Dorada y El Centro Natural Punta Culebra en la Calzada de Amador organizará un día de actividades durante programa escolar y público en la Semana de los Anfibios, destacando la conservación a través de lecciones enfocadas donde los visitantes podrán ver las ranas (incluyendo ranas doradas nacidas en cautiverio), aprender sobre las valiosas contribuciones que los anfibios hacen a los ecosistemas panameños y descubrir cómo ayudar a conservarlos.

Durante este festival también recordamos a Lucrecia Arosemena (QEPD), cuya incansable labor ayudó a que la legislación panameña reconociera el 14 de agosto de 2010 como el primer día nacional de la rana dorada.

Ana Lucrecia Arosemena (q.e.p.d.) Gracias a su liderazgo, el 14 de agosto de cada año celebramos el Día Nacional de la Rana Dorada.

Andinobates geminisae adulta. Descubierta en Donoso, Panamá, esta rana de dardo venenosa, color rojo naranja, fue descrita en 2014 por científicos del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, la Universidad Autónoma de Chiriquí en Panamá y la Universidad de los Andes en Colombia. Fue bautizada Andinobates geminisae en honor a Geminis Vargas, la esposa de uno de los investigadores. Foto por Brian Gratwicke, Zoológico Nacional de los Estados Unidos.

EAtelopus certus. Este sapo de color rojo o naranja, con manchas negras, se encuentra en áreas montañosas de la serranía del Sapo en Darién, Panamá. Los renacuajos tienen un gran disco de succión en el vientre, que les sirve para aferrarse a rocas y guijarros en los arroyos. Foto por Brian Gratwicke, Zoológico Nacional de los Estados Unidos.

Atelopus glyphus. Esta especie se encuentra en el este de Panamá, en la Serranía de Pirre, y en Colombia, en el Chocó. Las ranas adultas son marrones con pequeñas marcas amarillas. Gran parte del hábitat de esta especie se encuentra protegida por el Parque Nacional Darién, un sitio del Patrimonio Mundial, pero esto realmente no ayuda a mitigar el hongo que es su principal amenaza. Foto por Brian Gratwicke, Zoológico Nacional de los Estados Unidos.

Atelopus limosus. Esta especie es endémica de los bosques de tierras bajas en Panamá central y se encuentra típicamente en las laderas de arroyos rocosos. En algunas zonas, el patrón de color de esta rana se parece al limo de los riachuelos, por lo que puede pasar desapercibida. Además del hongo quítrido, otra amenaza es la disminución en la extensión y calidad de su hábitat, debido a la agricultura, contaminación y los proyectos de infraestructura. Foto por Brian Gratwicke, Zoológico Nacional de los Estados Unidos.

Agalychnis lémur. Esta especie vive en Panamá, Costa Rica y Colombia. Algunos componentes en la piel de las ranas adultas tienen propiedades antibacterianas y antifúngicas. El ‘lemur’ en su nombre científico se refiere a la forma en que camina esta rana, que es similar a la de los lémures. Foto por Brian Gratwicke, Zoológico Nacional de los Estados Unidos.

Atelopus varius. Vive en Panamá y en Costa Rica, donde está casi extinta. Uno de sus alimentos predilectos son las hormigas. Generalmente su piel tiene marcas negras y de otro color, como verde brillante, amarillo, amarillo-naranja o rojo. Se mueve muy lentamente y posiblemente las toxinas en su piel lo protegen de los depredadores. Foto por Brian Gratwicke, Zoológico Nacional de los Estados Unidos.

