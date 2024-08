¿Wappin? La lista de reproducción semanal / The Weekly playlist

Luis Arteaga y Rómulo Castro en las peñas de “El Zaguán”, Panamá, 1990. Foto por Rómulo Castro. Luis Arteaga and Romulo Castro at the “El Zaguan” club, Panama, 1990. Photo by Romulo Castro.

August sounds

Sonidos de Agosto

Dixie Chicks – Not Ready to Make Nice

https://youtu.be/XYAQayLkzgA?si=uAAsFKBwaj_9X5fB

Rómulo Castro & el Grupo Tuira – Entre la Tierra y el Mar

https://youtu.be/OdKAFhbvvgA?si=2eWfTq99M-H1THIp

Adán Jodorowsky & Natalia Lafourcade — Vivir con valor

https://youtu.be/hUrlHEsmFMA?si=OgprmSg8PHhjs-wD

Adele – I Drink Wine

https://youtu.be/jDvYDzFOK9A?si=2ZWL2H5fDUoKlph8

Smokey Robinson & Stevie Wonder – Tracks of My Tears

https://youtu.be/N3vIq_xdx7g?si=awpHEL3KDIJOISiO

Chaka Khan: Tiny Desk Concert

https://youtu.be/Gse1LKXuV2M?si=k1IZHfbdL53J7tBM

Café Tacvba – Esa Noche

https://youtu.be/rQ1kk1NAqlI?si=XM8DiNU8sn9imYvg

Nelly Furtado & Juanes — Gala y Dali

https://youtu.be/5hP7zKi27W0?si=md1dYcOapG92G12P

David Gilmour – Dark and Velvet Nights

https://youtu.be/mUHMNgKRHbQ?si=I_eO-CxEijxW9Zaa

Lady Gaga & Bruno Mars – Die With A Smile

https://youtu.be/kPa7bsKwL-c?si=1rxMHeSClEG6nZOz

Billie Eilish – The Greatest

https://youtu.be/jJipI9fIoXE?si=NJDFyA8aULnpMRkF

Contact us by email at / Contáctanos por correo electrónico a thepanamanews@gmail.com

To fend off hackers, organized trolls and other online vandalism, our website comments feature is switched off. Instead, come to our Facebook page to join in the discussion.

Para defendernos de los piratas informáticos, los trolls organizados y otros actos de vandalismo en línea, la función de comentarios de nuestro sitio web está desactivada. En cambio, ven a nuestra página de Facebook para unirte a la discusión.





~ ~ ~

These announcements are interactive. Click on them for more information.

Estos anuncios son interactivos. Toque en ellos para seguir a las páginas de web.