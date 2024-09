EL miércoles abre El Festival Icaro Panamá

de Cine Centroamericano con 7 espacios

por Roberto Enrique King

EL miércoles 25 de septiembre será la inauguración del 17º FESTIVAL ICARO PANAMÁ DE CINE, CENTROAMERICANO, que hasta el viernes 4 de octubre llevará gratuitamente a las provincias de Panamá, Colón, Chiriquí y Bocas del Toro, las más recientes películas de la región y a los cineastas del patio le ofrecerá actividades formativas con destacados maestros, bajo la organización del GECU de la Universidad de Panamá en conjunto con la Fundación FAE, en colaboración con la Fundación Montilla de David y la Alcaldía de Colón, y con los auspicios del Banco Nacional de Panamá.

La sede en nuestra capital será el CINE UNIVERSITARIO, y abrirá el evento ese día a las 7:30pm, la película de ficción de Costa Rica, LA HIJA DE LÁZARO, de Gustavo Fallas, sobre una periodista que investiga un atentado en el que murió su padre 40 años atrás, junto con el corto de animación de Guatemala, RECORTE, de Beatríz Castañón, sobre la importancia de asumirse cómo uno realmente es; y continuará en dicha sala hasta el sábado 28, en horario de 3, 5 y 7 pm, con películas de corto y largometraje, de géneros de ficción, documental, animación y experimental.

Del lunes 30 al viernes 4 de octubre esta edición 17 del festival contará en las otras tres sedes provinciales mencionadas con los siguientes seis espacios de exhibición: en Colón el Centro Regional Universitario; en David la Biblioteca de la UNACHI y la Escuela Municipal de Bellas Artes; en Puerto Armuelles el Centro Superior de Bellas Artes y Folklore; en Changuinola el Centro Superior de Bellas Artes y en Almirante el Parque Cincuentenario, para lograr así descentralizar el disfrute del arte cinematográfico fuera de la capital, en fechas que cubrirán.

Toda la información de las películas, actividades formativas, eventos especiales y demás información sobre el festival tanto en la capital como en provincias está en su web: www.festivalicaropanama.com o escribir a cine.universitario@up.ac.pa o icaropanama@gmail.com y en Facebook, X, Instagram a @IcaroPanama.

