¿Wappin? Seriously, in September / En serio, en septiembre

Girls making their way to school through the garbage and sewage in Haiti’s Cite Soleile about a decade and a half ago. Might some of them have fled to Ohio? Could you blame them? Photo by Mark Edwards .

Not Culture Lite

No es cultura ligera

Desmond Dekker – 007 (Shanty Town)

https://youtu.be/kpVxwWQjIy0?si=XYP282ZQSuW6CIeZ

Milgros Blades & Mecanik Informal – Solo de Percusión Folklórica

https://youtu.be/PhW1fpjU2Cg?si=P8unDHQcWvKH91Xt

Chucho Valdés – Tiny Desk Concert 2024

https://youtu.be/wlsmFJx5vH0?si=uCmXwYcv0igBBlSd

WAR — Slippin’ Into Darkness

https://youtu.be/1sfKBwltAjg?si=ibXbE_KFHp-aolO3

Nina Simone – Live in London 1977

https://youtu.be/JPo4ulDveTc?si=6TzvV8OSRkbT_2nX

Rhiannon Giddens, Joan Baez & Taj Mahal – We Shall Not Be Moved

https://youtu.be/0MhuVar3EA4?si=45juUSCyDdmPqKXB

Laurie Anderson – Home of the Brave

https://youtu.be/mua8Pr6uRso?si=yrcUuRLucWSE7RKu

Musiana – Gente

https://youtu.be/E3nT0UhoRec?si=0HlfX4v7kHxIUEPG

~ ~ ~

