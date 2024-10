Polo Ciudadano: First Quantum Minerals sigue burlándose del pueblo panameño

Tuvimos nuestras razones. Gráfico de archivo por Panamá Profundo.

A un año de la gran gesta popular contra la minería, en defensa de la soberanía y el ambiente, First Quantum Minerals sigue burlándose del pueblo panameño

por Polo Ciudadana

Se cumple un año desde que el gobierno corrupto de Laurentino Cortizo, con el apoyo cómplice de todos los partidos políticos proempresariales, trató de imponer el nefasto contrato minero con First Quantum Minerals (FQM) para continuar explotando la mina de Donoso a cambio de unas monedas y a costa de la devastación de las riquezas naturales de Panamá.

Se cumple un año desde que el pueblo panameño, masivamente, salió a las calles a defender los derechos soberanos del país, burlados por un contrato que creaba un enclave semejante a la extinta Zona del Canal. Se cumple un año desde que la vanguardia popular, nucleada en la Alianza por la Vida y ANADEPO, convocaran a la lucha contra ese contrato minero.

Un año de los crímenes que le costaron la vida a los mártires Tomás Cedeño, Agustín Morales, Iván Mendoza y Abdiel Díaz. Y la represión policial que dejó con la pérdida de la visión de su ojo derecho al foto periodista ambiental Audrey Baxter, cuya denuncia presentada en la Dirección de Responsabilidad Policial (DRP) del Ministerio Público, fue archivada.

Los educadores, obreros de la construcción y otras industrias, indígenas, ambientalistas y jóvenes, obligaron al gobierno y a la Asamblea Nacional a derogar el contrato minero, que aprobaron 47 diputados/as vendepatria de todos los partidos políticos del poder económico. El pueblo cerró calles, carreteras, protestó en alta mar y obligó a la Corte Suprema de Justicia a que, en tiempo récord, declarara inconstitucional este segundo contrato (el primero le demoró 20 años en tomar la misma decisión).

Pese a la gran victoria popular alcanzada por la movilización del pueblo en todo el país, la empresa canadiense F.Q.M. sigue ahí, un año después, burlándose de la decisión judicial y de la voluntad popular. Aunque todos “sus términos” sobre la explotación minera han sido declarados ilegales e inconstitucionales, F.Q.M. sigue controlando la mina, administrando las instalaciones y haciendo publicidad para torcer la conciencia de quienes se dejen engañar.

Esa burla de la minera canadiense sigue porque lo permiten tanto el gobierno corrupto de Laurentino Cortizo, como ahora el gobierno “empresarial” de José Raúl Mulino, quienes se mueven en complicidad con los gerentes de la empresa, porque siguen estando penetrados por altos funcionarios que son abogados de esos capitalistas extranjeros.

El Polo Ciudadano lo viene diciendo desde 2022, la única manera de poner fin definitivo a las maquinaciones de F.Q.M. es que el gobierno nacionalice las instalaciones de la mina y expulse del país a los gerentes de esa empresa.

Sólo cuando el Estado panameño haya tomado posesión definitiva de la mina de Donoso el país podrá decidir soberana y democráticamente qué pasos seguir. Mientras esa empresa, con la complicidad del gobierno de Mulino, siga en posesión de las instalaciones, continuarán las maquinaciones para burlar la decisión tomada por el pueblo en las calles y ratificada por la Corte Suprema de Justicia.

Panamá, 23 de octubre de 2024.

