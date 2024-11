¿Wappin? Is there a winter soldier here?

Retreating from the Nazis – for the time being – Minsk 1941.

Ready to resist?

¿Listo para resistir?

Leadbelly – The Bourgeois Blues

https://youtu.be/Dk6Y9uIwiMI?si=gu3CuEgXOP4RCl1P

Mahalia Jackson – How I Got Over

https://youtu.be/l49N8U3d0Bw?si=qQN_xYeeL3GUlbJI

Quicksilver Messenger Service – What About Me?

https://youtu.be/hOJk74QCGuw?si=5U-LSlUODPTUraSl

Holly Near – Hay Una Mujer Desaparecida

https://youtu.be/zuqD-OxLDm4?si=aR0OdrNjBjQSvOuO

Mon Laferte – Viña del Mar 2017

https://youtu.be/OSoCF1lud0E?si=2uF-Fi413Qce6hFF

Carlos Mejía Godoy – No Pasarán

https://youtu.be/U9e793oeYBc?si=bUWfVmSr5g1QSO5

Adán Jodorowsky & Natalia Lafourcade – Vivir Con Valor

https://youtu.be/hUrlHEsmFMA?si=4sR_jXOBuuXgM7NG

Rubén Blades & Roby Draco Rosa — Patria

https://youtu.be/ql0G312R2IQ?si=glCPAO-oB1wDnZtV

Bruce Springsteen – Eyes On The Prize

https://youtu.be/qd6J2QF3fJY?si=Aanv2XzyVfnm26Xc

Laurie Anderson – Waiting For The Barbarians

https://youtu.be/rI15W-BBhrw?si=HzJNieMRdUlkyK4k

Jefferson Airplane – Volunteers

https://youtu.be/p53KddneD-k?si=1aVC8lu1mlDB4rW1

~ ~ ~

