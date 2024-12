Rómulo Castro & Grupo Tuira retrospective concert on YouTube tomorrow night

Rómulo Castro, a Panamanian cultural hero of a lineage dispersed by the Spanish Civil War, looks back over 30 years in Panama

Is musician, composer and human rights activist Rómulo Castro more famous by relation to what others have done, than he ought to be in his own right?

He comes from an extended family originating in Spain’s Valencia region that was dispersed by Generalissimo Fancisco Franco’s victory in the Spanish Civil war. Born in Mexico, he was raised in Panama as part of a family that mostly made its living in academia. He’s the son of Nils Castro, who became part of Geeral Omar Torrijos’s brain trust.

Rómulo’s Grammy-winning hit, La Rosa de Los Vientos, was a proud and defiant post-invasion assertion of Panamanian identity and worth, made world-famous when Rubén Blades covered it.

Over the decades Grupo Tuira, named after the Darien river and watershed not only has had many people come and go, but has also been the center of a Panamanian music scene that has been enriched by expatriates and exiles from places like Chile, Cuba and Brazil as well as Panama. From there, and from his wanderings and collaborations around the world, he has picked up not only musical influences, but more universal senses of decency and justice that have come forward at key moments of life on the isthmus.

He’s going to Spain now — will he be back here on a permanent basis? In any case Romulo and friends are leaving us with an online concert to mark this phase of his journey.

Rómulo Castro y el Grupo Tuira y artistas invitados — SEP7EM, El concierto

“Septem” (“7”) cierra poco más de 3 décadas de trabajo ininterrumpido del Grupo Tuira. Un ciclo que dio inicio en el mítico bar panameño “El Zaguán”, en donde nacieron esta banda y sus canciones.

33 vueltas al sol y 6 discos después, el Tuira de 2024 reúne a fundadores y nuevos acólitos para proponer esta séptima experiencia de reflexión en clave de música y poesía, a través de un nuevo puñado de canciones a contracorriente con las que comparten lo mejor que pueden imaginar y hacer.

SEP7EM, el concierto, no sólo presenta al público el más reciente álbum musical del TUIRA, sino un breve recorrido por temas emblemáticos de Rómulo Castro, con los que la banda se despide de los escenarios de la música panameña…

Lunes 9 de dismember de 2024

7:00 p.m. (Panamá)

1:00 a.m. (España)

