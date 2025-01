Mulino, Discurso a la nación

Discurso: primera rendición de cuentas

por Presidente José Raúl Mulino

Esta es mi primera rendición de cuentas al país. Sabíamos que las finanzas del Estado estaban mal, pero nunca nos imaginamos la grave situación que encontramos. Estos meses han sido de trabajo arduo para acomodar el desorden, evitar los conflictos sociales y hacer frente, en la medida de lo posible, al pago de deudas y compromisos excesivos que nos dejaron. Mucho tiempo resolviendo lo pasado para enderezar la gestión.

El resultado de la última elección marcó el descontento con los responsables de la debacle financiera del país. Muchos sabemos lo difícil que es empezar de cero; ahora imagínense empezar de menos 50 mil millones de dólares con un Estado abultado en personal, ineficiente y parasitario, de estructuras que se sostienen del abuso de los recursos públicos, en todos los órdenes.

Desde el primer día, la fiesta de unos pocos se acabó. Arrancamos los motores del Estado con optimismo y con paso firme estamos saliendo del atolladero. Pero los costos que dejaron son altos y espero que nuestro sistema de justicia investigue de manera objetiva, y aplique la ley para los que hayan sido responsables.

Estamos ordenando la casa, con las limitantes que existen por todas las normas y leyes que hicieron para proteger lo que no funciona. Es un mundo totalmente contrario al del empresario, al del trabajador privado y al del emprendedor. Con las leyes actuales, despedir una botella es casi imposible porque tiene la presión o el azúcar alta, o cualquier otra condición médica que no representa un impedimento en el mundo real.

Esos escudos bajo los que se protege la ineficiencia son muy duros, pero no imposibles de vencer, para ellos hay que tener leyes mejores, más modernas y con un sentido de justicia social. Y las iremos proponiendo. El colapso del sistema actual es evidente y real.

Con todo y las dificultades, el primero de julio de 2024 comenzamos un nuevo camino, un giro histórico que dejaba atrás una forma de gobernar soslayada, sin comunicación franca y donde los intereses políticos y personales primaban sobre la gestión en favor de la gente.

Iniciamos un dialogo sincero y abierto con todos los sectores, contándoles las realidades, buenas o malas. Cada semana le hablo en vivo a todo el país, explico situaciones y les cuento los avances. Respondo las preguntas a ciudadanos y periodistas, sin filtro, porque siento que dar la cara ante cualquier tema, es la única manera de recuperar la confianza en este sistema político agotado.

Hoy es cuando en realidad se completa el ciclo del nuevo gobierno, pues cortamos el cordón umbilical con una contraloría sumergida en críticas por la falta de fiscalización y transparencia. Hoy la justicia de nuestro país empieza un nuevo ciclo, sin las presiones ni injerencias del pasado que, más que procurar justicia, buscaba cabezas.

Bajo mi administración los nuevos procuradores son libres para enmendar los errores procesales del pasado que haya que enmendar, y perseguir el delito; nunca más enemigos. Cuentan con todo mi apoyo para cumplir con el deber histórico de descubrir la verdad de lo que pasa y lo que pasó en las diferentes gestiones, incluida la actual.

Empieza así una era de cambio definitivo, que nos permitirá avanzar a un futuro mejor, más claro y donde los recursos dejen de usarse para pagar deudas adquiridas de forma ineficiente y se usen en obras que necesita la gente.

Señores y señoras.

Hicimos la transición ordenada y avanzamos sin generar acciones que perjudiquen al pueblo. En estos 6 meses logramos objetivos a través de distintas acciones que permitieron avanzar sin afectar no dañar aún más la frágil base de sustentación del país. Quiero comentarles algunos avances y trabajos realizados en 6 meses.

En el ámbito comercial, Panamá se adhirió al MERCOSUR como Estado Asociado, accediendo a un mercado de 271 millones de consumidores y la OCDE reconoció a Panamá como sede de la Red Informal de Semiconductores. Recibimos 12 nuevas empresas bajo el régimen SEM y se aprobaron 19 empresas bajo el régimen de Zonas Francas, generando una inversión de 163 millones y más de 1,100 empleos.

En apoyo de las pequeñas y medianas empresas, cumplimos una promesa hecha en campaña con el lanzamiento del Espacio del Emprendedor, atendiendo a 500 usuarios en 15 días. Y este es solo el comienzo del programa que cuenta con buen financiamiento de la banca estatal.

En turismo estamos empezando a despertar con la reformulación del préstamo ATP-BID para desarrollar proyectos estratégicos como la revitalización de Colón, la rehabilitación de iglesias en el Casco Antiguo y la modernización de centros de convenciones, este último con el fin de alcanzar el hito de convertir a Panamá en el HUB de Congresos y Convenciones de América. Con ese fin, cerramos la cifra récord de 58 eventos internacionales, y junto al seguro al turista que se licitará este mes, haremos de Panamá un país cada vez más competitivo y atractivo.

En colaboración con Copa Airlines, relanzamos el programa Panamá STOPOVER, superando la meta anual con casi 160 mil pasajeros, lo que representa un crecimiento del 23% respecto al año anterior. A esta iniciativa se sumaron otros sectores de la empresa privada con paquetes para la capital y el interior.

Pronto se empezarán a ver los frutos de los acuerdos alcanzados con empresas chárter y grandes mayoristas, como el reciente anuncio de la línea aérea CÓNDOR con vuelos entre Alemania y Panamá, a partir de este año.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen consolidó su liderazgo regional con 19 millones de pasajeros, 196,712 toneladas de carga, ingresos récord de 222 millones de dólares, 90 destinos y mejoras operativas que optimizaron la experiencia del usuario.

Avanzado en la modernización de aeropuertos clave como Alonso Valderrama en Chitré, Raúl Arias en Isla Contadora y Marcos Gelabert.

Estamos saneando las finanzas del Estado que recibimos en estado crítico. Implementamos una contención del gasto público, logrando una reducción de más de 1,300 millones de dólares y pagando casi 900 millones en deudas heredadas.

Redujimos drásticamente la pauta oficial en medios, así como también los onerosos gastos en producción que superaban, y ampliamente, los que se paga en el sector privado. Redujimos la cantidad de carros alquilados, logramos mayor eficiencia en las compras porque cuando la negociación es franca, los precios bajan.

Panamá consolidó su liderazgo en energía renovable al cubrir el 100% de su demanda eléctrica con fuentes limpias, exportando excedentes a países vecinos.

No habrá aumento en las tarifas eléctricas, beneficiando a las familias panameñas y se avanzó en la electrificación de comunidades rurales.

Aplicamos multas a empresas eléctricas por incumplimientos con los panameños en años anteriores y dejamos claro el mensaje de que el servicio malo al usuario debe cambiar.

Avanzamos en infraestructura estratégica con el proyecto del Parque Eólico Offshore y la instalación del cable submarino de Google, atrayendo inversión tecnológica.

La Lotería Nacional regularizó las libretas y se interpusieron denuncias en el Ministerio Público para que los responsables del robo enfrenten la justicia como esperan los panameños. Esa institución fue de todo, menos de beneficencia.

En ordenamiento de tierras, se digitalizaron más de 90 mil planos históricos y mejoramos la red satelital, esencial para megaproyectos como el tren Panamá-David. Se duplicaron los ingresos por concesiones y se redujo la planilla en un 30%.

Hemos intensificado esfuerzos contra la falsificación y el contrabando, logrando un incremento del 75% en la retención de mercancías falsificadas. Destacan operaciones como la “Operación Dragón”, incautando millones de dólares en monedas falsificadas, arroz adulterado y cigarrillos. Se implementó al 100% la Declaración Jurada de Viajero Digital en los principales puntos de entrada al país.

Hemos logrado avances significativos en los sectores de educación, ciencia e innovación en esta primera etapa. Es solo el inicio, no pararemos en este esfuerzo.

Se Implementaron 30 Redes Educativas por Especialidad y se establecieron 16 Consejos de directores regionales para descentralizar decisiones y mejorar la calidad educativa.

El programa de Almuerzos Escolares benefició a más de 100 mil estudiantes, mientras que un plan agropecuario intensivo generó alimentos para más de 120 mil estudiantes.

Por primera vez, abrimos 4,200 vacantes docentes para 2025 y realizamos intervenciones en más de 500 centros educativos. Firmamos un convenio con Amazon para el programa “Skilling Panamá”, capacitando a 31 mil personas en competencias digitales clave como inteligencia artificial.

El IFARHU distribuyó 139 millones en becas, beneficiando a más de 900 mil estudiantes, sin privilegios personales ni políticos, como prometí. Se hicieron pagos pendientes desde 2022 y se auditaron 480 expedientes para garantizar transparencia. Esa entidad es fundamental y hay que seguir en el camino de la decencia.

En ciencia e innovación, organizamos la Octava Reunión de la Red de Semiconductores de la OCDE, posicionando a Panamá como un actor global en esta industria y otorgamos 352 becas para ese importante sector que representa el futuro.

En tecnología, impulsamos la digitalización de trámites y fortalecimos la ciberseguridad gubernamental, mucho falta por hacer, pero iniciar ha sido fundamental.

En el área de cultura, reintegramos 22 centros educativos, beneficiando a más de 5,000 estudiantes con formación en diversas disciplinas artísticas. Creamos la Oficina del Centro Histórico de Colón y avanzamos en la restauración de la Iglesia de San Felipe, el Casco Histórico de Colón y el Museo Antropológico Reina Torres de Araúz, con un 53% de avance físico tras resolver paralizaciones.

En el deporte nacional tenemos resultados tangibles. Cumplimos con el pago de incentivos a la delegación olímpica que representó a Panamá en París 2024. Organizamos los Juegos CODICADER con discapacidad, fomentando la inclusión deportiva.

En infraestructura, reactivamos más de 20 proyectos abandonados o paralizados como la renovación del complejo deportivo Mariano Bula en Colón que permaneció en el olvido durante 10 años. También la piscina olímpica en David, y la remodelación del Estadio Rod Carew. Además, rehabilitamos instalaciones como la Arena Roberto Durán y la piscina Eileen Coparropa.

En el marco de nuestra política de rehabilitación social, lanzamos el Plan Nacional de Resocialización, beneficiando a la población penitenciaria con actividades formativas y productivas para su reinserción social. El Ministerio de Gobierno está trabajando en esta misión. Pero la misma se complementa con la construcción de cárceles para romper el hacinamiento.

En transporte público, inauguramos el Intercambiador de San Isidro, mejorando la conexión entre MiBus y el Metro, y aumentamos la flota a 960 buses, generando empleos y optimizando rutas. Además, impulsamos la movilidad sostenible con la aprobación de un crédito del BID para adquirir 60 buses eléctricos.

Nuestro compromiso con la infraestructura avanza con paso firme con proyectos como el Cuarto Puente sobre el Canal, rescatado luego de una década de inacción, la carretera de 8 carriles presidente Roberto F. Chiari y la ampliación del Corredor de Las Playas. No son proyectos instantáneos, pero estamos dándole seguimiento y apoyo para que avancen.

Reactivamos 25 proyectos, incluyendo carreteras y puentes esenciales, y reactivamos plantas de asfalto y trituradoras para acelerar mejoras en la red vial.

Para cumplir con la promesa de llevar agua potable a las familias panameñas, realizamos proyectos de alto impacto, como la interconexión en Pacora, eliminando cisternas, y la puesta en marcha de licitaciones para construir pozos en regiones críticas. Además, el Anillo Hidráulico Norte mejorará el suministro de agua para 200,000 panameños. La infraestructura y red de abastecimiento están muy deterioradas y esa reconstrucción tomará tiempo. Pedir paciencia no es realista, pero confíen que se avanza.

Hemos dado pasos trascendentales para mejorar la calidad de vida y la atención en salud de todos los panameños.

El Ministerio de Salud activó la Comisión para la Transformación Digital en Salud, Se implementó la telemedicina en 25 instalaciones. Equipamos centros médicos beneficiando a más de 300,000 personas, y simplificamos procesos de registro para garantizar medicamentos accesibles. Reactivamos hospitales abandonados como Metetí, Bugaba y Cañazas, y avanzamos un 50% en la construcción del nuevo Hospital del Niño. Obviamente, regularizando la morosidad enorme que existe, pero dando la cara frente a tanto desgreño.

La Caja de Seguro Social se hicieron más de 800 cirugías, reduciendo significativamente la mora quirúrgica. En la Ciudad de la Salud, inauguramos el Hospital Pediátrico de Alta Complejidad y habilitamos modernas instalaciones de ginecoobstetricia y neonatología. Hicimos una gran inversión para ampliar a 600 máquinas de hemodiálisis y mejoramos servicios en provincias como Chiriquí y Bocas del Toro con tecnología de punta.

Con la integración del hospital oncológico y el centro de oncología de la Ciudad de la Salud, empezó la integración del sistema sanitario.

Hemos implementado estrategias integrales para combatir la delincuencia y el crimen organizado, dándole golpes contundentes a organizaciones criminales. Se han decomisado 80 mil paquetes de drogas en lo que va del año e incautado más de 4 mil armas de fuego. Combatir el narcotráfico y sus mafias es una tarea enorme y peligrosa, pero la enfrentamos sin miramientos procurando bajar los índices de criminalidad.

En cuanto a la migración irregular, hemos logrado una reducción del 41% en el flujo de migrantes que atraviesan la selva del Darién, pasando de 511,103 en diciembre de 2023 a 300,549 en el mismo periodo de 2024. Se han realizado 38 vuelos de repatriación, deportando a un total de 1,548 personas. Las rutas fueron controladas y hoy se trabaja día a día para que esa migración ilegal no llegue al resto del país.

En materia social hemos pagado 225 millones de dólares, a los panameños más vulnerables. Se implementó el Programa Creciendo Contigo en 13 comunidades, beneficiando a 1,020 familias con niños de 6 a 48 meses. Hemos invertido 250 mil dólares en alimentos para 2,234 niños de 0 a 4 años. Se redujeron los costos de matrícula y mensualidad en los CAIPI MIDES y se amplió el horario de atención para apoyar a familias de bajos ingresos.

El Instituto Panameño de Habilitación Especial amplió su cobertura a 18,346 estudiantes, ofreciendo programas de alimentación y nuevas coberturas en Primera Infancia y Carreras Técnicas Intermedias.

Hemos logrado avances significativos en la creación de empleos. A través del programa “Mi Primer Empleo”, se han abierto 1,258 plazas laborales para jóvenes en su fase inicial. Se registraron, por otro lado, 64,800 nuevos contratos laborales, incluyendo a personas con discapacidad, logrando la reinserción de más de 2,000 personas al mercado laboral.

El agro también ha mostrado mejoría. Se han pagado más de 37 millones atrasados a productores y para el próximo mes de abril, habremos pagado más 80 millones para los rubros de maíz, leche, arroz y otros productos.

Se lanzó el Programa de Innovación Agropecuaria Sostenible e Incluyente, beneficiando inicialmente a 5,000 pequeños productores, incluyendo áreas vulnerables como las comarcas indígenas.

Se activaron las ferias mensuales a nivel nacional, con una asistencia superior a 50,000 personas que tuvieron acceso a alimentos más baratos. Se tendrán los puestos de ventas en todo el país para que se pueda comprar comida barata sin contratiempos.

Panamá reafirma su compromiso con el medio ambiente con el Refugio de Vida Silvestre Isla Saboga, protegiendo especies en peligro de extinción, consolidándonos como líder en conservación marina.

En la lucha contra el cambio climático, se realizó el análisis forestal más exhaustivo en la historia del país, identificando zonas críticas de deforestación.

Panamá será sede de dos rondas de negociaciones ambientales de alto nivel de la ONU en 2025, consolidando nuestro rol como actor clave en sostenibilidad y cooperación internacional.

Como ven, hicimos mucho con lo que nos dejaron y este es solo el comienzo. No vengo ante ustedes a mentir ni a vender falsas promesas. Trabajamos duro con lo que nos dejaron, pero avanzamos que es lo fundamental.

Nuestro gobierno estuvo y está enfocado en la reforma de la Caja de Seguro Social, eso ha sido ha demorado. Les digo con franqueza que el futuro del país depende de esto.

Reitero, no es un deseo de este presidente, hacer reformas a la Seguridad Social solo por hacerlas. Pero es mi firme compromiso no perjudicar aún más la economía y eludir el tema o mirar hacia otro lado, como pudo ser una conducta cómoda pero irresponsable.

El proyecto de ley se presentó el 6 de noviembre pasado para ser debatida y discutida con amplitud. A esta Asamblea se presentaron cientos de personas que participaron dando opiniones de todo tipo. Aún no conforme, fueron al interior del país donde la participación fue baja, en algunos casos con menos de la mitad de los inscritos.

El gobierno presentó su proyecto, la ciudadanía hizo su descargo y aún falta ver los proyectos y las sustentaciones de los diputados a quienes les digo que los panameños quieren y merecen crecimiento, desarrollo y bienestar. Es lo justo.

Pero para poder hacerlo hay que tomar decisiones, una de ellas es pasar la reforma del Seguro Social. Nuestro proyecto es responsable; seguro que todo se puede mejorar y deben ser mejoradas de una vez. Dilatar los tiempos no soluciona el problema. Al contrario, lo agrava. Tampoco es responsable justificar, no apoyar, el proyecto porque primero hay que corregir todos los problemas nacionales antes. Eso es demagogia. La reforma de la Caja de Seguro Social no pasa por ahí, ni se puede usar la coyuntura para meter temas ajenos a la realidad que motiva la reforma.

Nuestras métricas han sido convalidadas y tenemos la disposición para reunirnos con los equipos técnicos de las bancadas para seguir avanzando en una solución real, como lo hemos hecho muchas veces. Pero, a la fecha, nada han presentado de parte de ellas. Los comunicados no son propuestas!!

Honorables diputados: es momento de avanzar con responsabilidad. Les pido encarecidamente que, así como nos piden en buena lid las corridas económicas con respecto a nuestro proyecto, nos entreguen las suyas que sustenten las modificaciones o el dejar las cosas como están en la actualidad. Ustedes saben bien que no cambiar nada, no es una opción. Ahora les toca a ustedes formar, como Asamblea Nacional, las decisiones.

Les pido que, si la propuesta es aumentar el ITBMS, se le diga a la población que habrá un aumento de tres puntos en sus consumos y sustentar que esa propuesta es suficiente para salvar a la Caja de Seguro Social o es una medida paliativa para que en pocos años se deba reformar nuevamente, porque es responsabilidad de todos, como lo hago yo, hablar con la verdad y sustentar. Si desean proponer una reforma fiscal, pues díganlo claro.

Esto no se trata de una reforma fiscal so pretexto de no abordar los problemas actuariales de la Caja de Seguro Social que no se resuelven con más impuestos.

Tengo la confianza que, si nos unimos y hacemos las cosas bien, los panameños disfrutarán en los próximos años de una bonanza económica que solo será posible si pasamos de las palabras a las acciones, si tenemos la grandeza de hacer los cambios que se necesitan.

Y no se trata solo de la Caja de Seguro Social, sino de una reforma del Estado que permita mayor agilidad, menores gastos y mayor dinamismo en una economía que aún no arranca con la potencia que necesita nuestra gente.

Lo dije desde el primer día, el proyecto no está escrito en piedra, pero es importante su culminación para que podamos mirar hacia adelante con la tranquilidad y garantía de un Seguro Social fuerte y al verdadero servicio de los asegurados.

Conciudadanos,

Mientras otros países de nuestra América Latina avanzaron en sistemas abiertos de concursos públicos, democratizando el acceso a la función pública por mérito, en nuestro país se perpetua el amigo, el partidario. Las leyes que corrijan esa situación deben nacer aquí, no en tertulias de café o en programas domingueros.

Respeto esta Asamblea y su independencia, pero debo pedirles que el mismo énfasis y empeño que le ponen a los debates, a las preguntas y requerimientos a los ministros, lo pongan para elaborar leyes que permitan achicar el Estado y eliminar botellas.

Hacer el trabajo de presentar proyectos sustentados que ayuden al Estado a ser mejor, no solo al Ejecutivo, sino al Legislativo y el Judicial, que también deben ser más eficientes.

Todos debemos producir más con menos burocracia. Empecemos con una nueva Ley de Carrera Administrativa. Un primer paso en la dirección correcta. Para que el Ejecutivo, que ha tomado la decisión de realizar una reducción en la estructura burocrática, elimine funciones duplicadas, reduzca ministerios sin cortar las funciones fundamentales.

Al final de este año tendremos menos funcionarios, menos ministerios y menos secretarías de las que tenemos actualmente. El dinero ahorrado lo utilizaremos para las obras que la gente necesita, muchas de ellas en los circuitos que ustedes representan.

Panameños,

Desde el inicio de mi gestión quité cualquier candado que pudiese existir en la Justicia, para que, en libertad, fiscales y jueces puedan actuar de manera eficiente y sin las presiones del pasado. Pero ese trabajo debe tener objetividad, independencia e igualdad de trato. Enfocarse en unos, dejando a otros por fuera, no corresponde a la verdadera Justicia.

No quiero ensañamientos y tampoco privilegios, porque me tocó estar del lado de las víctimas de esa crueldad, que no volverá a pasar. Pero tampoco quiero que la historia señale injustamente algunos y deje impune a otros. Así no se construye una democracia verdadera.

El deber nos llama a la unidad, porque a esta patria la salvamos entre todos o no la salva nadie. Cada uno debe actuar desde su responsabilidad, desde su lugar buscando el bien común porque primero están los intereses del país, luego los intereses sectoriales y, por último, muy lejos, los intereses personales.

Es con esa convicción que quiero anunciarles una serie de medidas que tomaré en el corto plazo.

Primero: reducción del precio de las medicinas: le he pedido al ministro Fernando Boyd que en el transcurso de este mes ponga a disposición de las farmacias, las 20 medicinas más utilizadas, con un descuento importante.

Para asegurar este descuento, haremos algo sin precedente. Los medicamentos que estén aprobados, por ejemplo, por FDA de los Estados Unidos y EMA en Europa, aquí tendrán registro sanitario automático e inmediato. Vamos a acabar con la mafia de las medicinas en la Dirección de Farmacias y Drogas.

A los funcionarios les digo: si piensan servir a cuatro o cinco distribuidores, que renuncien y se vayan a trabajar al sector privado. Quienes se quedan, deben tener claro que trabajarán para que 4 millones de panameños tengan medicinas más baratas.

Eso incentivará la competencia, bajando los precios, beneficiando a todos.

Esto se hará con un compromiso del sector de venderles a las farmacias al mismo precio que se lo venden al MINSA o al Seguro. Si no cumplen, lo haré por importación directa. Esta vez los panameños ganan. Señores diputados, necesito de su compromiso para que esto ocurra, porque las medicinas están impagables.

Haremos con ACODECO, control de abastecimiento, con fuertes multas a quienes especulen con la salud de la gente. Este es un compromiso impostergable. Vamos a terminar con esos abusos, y deseo que sea en santa paz.

Por otro lado, en terrenos del Estado, lanzaremos un plan de loteo en diversos puntos del país para que familias de bajos recursos sean dueñas de su lote, con infraestructura y servicios, empezando así una planificación territorial. Esta es una de las mejores herramientas de distribuir riqueza.

El Ministro Jované del MIVI estará presentando el inicio de este proyecto en los próximos días.

Por otro lado, el agua es un problema recurrente en el país. El West es una de las regiones que más lo sufre. La Planta Potabilizadora de Howard está a punto de terminarse, pero no tiene la entrada de agua para potabilizarla y tampoco tiene la planta eléctrica. Es decir que construyeron una potabilizadora sin agua y sin electricidad. ¡Otra genialidad!

Terminar la obra llevará al menos 18 meses. En ese interín vamos a realizar un plan de nuevos pozos con bombeos en todo el país, principalmente en la zona Oeste. Desde este mes comenzaremos el plan de 200 pozos nuevos que deberán completarse en el primer trimestre.

Mientras hacemos las obras definitivas, empezaremos a llevar agua abundante a la gente, con un estricto control en la distribución. No permitiré más motos con los GPS de los camiones cisterna mintiendo en los envíos. Eso es delito y quien lo haga será denunciado penalmente.

En materia de seguridad avanzaremos con la construcción de una cárcel de máxima seguridad, para que los delitos graves como el tráfico de drogas, extorsión, secuestro y trata de personas, sean alojados allí. Será un sistema más fuerte, más estricto y sin los privilegios que hoy tiene el delito. Los derechos humanos son para todos, pero principalmente para las víctimas que son la mayoría.

Este año tendremos mayor creatividad económica. Soy un hombre prudente pero no llegué aquí para ganarme un premio nobel en economía. El mayor regalo es ver al país feliz, con dinero en el bolsillo fruto de más empleos de calidad y emprendedores con oportunidades. Ese dinero debe salir del crecimiento económico, diversas inversiones, y no del presupuesto nacional.

Tengo en claro que hay que expandir la economía, aumentar la confianza financiera en Panamá. Nuestro canciller buscará esas oportunidades que ofrece nuestro país, para atraer inversiones junto a los ministerios del área económica.

Continuaremos y reforzaremos la estrategia para logar sacar al país de las listas discriminatorias vigentes, el equipo profesional será mejorado y habilitaremos un embajador especial e idóneo para darle el seguimiento correspondiente. Panamá no se merece esta discriminación y apelo a los países amigos a que comprendan que será necesario su apoyo para finalizar con estas políticas que afectan y dañan nuestro buen nombre.

Quiero informar a los panameños que, a partir de hoy, somos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Es la sexta ocasión que nos honran con esa posición.

Como lo dije en la Asamblea de las Naciones Unidas, esto es fruto de un trabajo sostenido en el tiempo. Es por la conducta de nuestro país en la lucha contra el terrorismo, contra la trata de persona y el narcotráfico. Panamá seguirá trabajando, esta vez desde el Consejo de Seguridad, por la paz y la concordia entre todas las naciones.

Por otro lado, quiero compartir que es año asumo con responsabilidad y compromiso conducir a nuestra nación hacia las grandes transformaciones que exige nuestra historia para que las generaciones futuras, hereden una República que proteja a las personas, al medio ambiente y a las Instituciones, gozando así de una ciudanía del Siglo XXI.

El Proceso Constituyente Originario es un imperativo ético y moral que responde a la necesidad de un Estado Republicano Moderno. Por ellos, declaro el 2025 como el año de la Alfabetización Constitucional, una etapa necesaria para cimentar las bases de un nuevo pacto social, más incluyente y justo.

Juntos, haremos de este proceso el cimiento sólido para la construcción del futuro que nos merecemos, y que no se hizo por diferentes causas y motivaciones.

Decidí avanzar en este sentido para que cada panameño sea respetado y garantizándole la inclusión, la transparencia y la justicia social.

Compatriotas,

Finalizando, quiero decirles que el año que terminó fue de mucho esfuerzo y trabajo. Sé que ha sido duro, tanto en los hogares, como en el Estado. Las cuentas estaban tan rojas que quemaban; lo bueno es que vamos a lograr enfriarlas y ponerlas en positivo, generando empleos y riqueza en el país.

Quiero poner de manifiesto el trabajo y esfuerzo del Despacho de la Primera Dama que ha logrado estar al lado de las víctimas de las inundaciones y de los panameños más vulnerables. Mi esposa, Maricel, y su equipo han logrado fomentar el empleo en el sistema penitenciario femenino, recuperando la esperanza y dignidad de las reclusas. Su proyecto “Amor Sobre Ruedas”, que despliega clínicas móviles equipadas para realizar mamografías, electrocardiogramas y ultrasonidos en áreas de difícil acceso benefició a casi 10 mil personas en los primeros meses de gestión o Misión Patitas, que esteriliza a miles de mascotas. Estos apenas son algunos ejemplos de lo que hace.

Ella y su equipo se esfuerzan en ayudar a mi gestión con los sectores más vulnerables, al tiempo que trabajan llevando salud a las mascotas y fomentando actividades para niños y ancianos, como la revitalización del Parque Omar que sirve a toda la familia.

Tengo la fe y la esperanza que este será el año de las realizaciones, del cambio que todos esperamos y que yo me comprometí con ustedes en campaña. Todos los aquí presentes tenemos la obligación moral de trabajar en ese sentido, empezando por no perder el grado de inversión, lo que sería de gran perjuicio para la economía y afectaría sobre todo a los panameños de a pie.

Confió en que juntos, vamos a mantener ese grado de inversión, vamos a achicar los gastos innecesarios y burocráticos. Así dinamizaremos la economía para que la incertidumbre se transforme en prosperidad y confianza de un futuro mejor.

Este será el año de las respuestas concretas, con base en nuestro plan de trabajo e inversión. Todos los funcionarios, del rango que sea, les digo que el pueblo está atento, espera resultados y su paciencia tiene límite. La etapa de pagar deudas y de transición hacia instituciones más abiertas y de arreglar el caos interno, pasó. Ahora deben enfocarse en esos resultados, con soluciones concretas al pueblo y reducir sus estructuras para hacerlas eficientes.

Tendremos un mejor año que será el inicio de la remontada económica y social, después de tantos años de decadencia. Tenemos un futuro grande y vamos a lograrlo trabajando duro, unidos, con optimismo, llevándole a los panameños las respuestas comprometidas, por las estamos aquí.

Panameños aquí hay futuro y vamos a aprovecharlo.

Les deseo un 2025 lleno de Salud y Prosperidad. Les prometo trabajar, trabajar y trabajar para lograr los objetivos nacionales.

Que Dios bendiga nuestra amada Patria.

