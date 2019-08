Kermit’s birds / Las aves de Kermit

For a larger version of this image / Para una versión más grande de este imagen: click here / toque aquí

Wood Stork / Cigüena Americana / Mycteria americana

encontada cerca del Puente El Rey, Panama Viejo, Panamá

foto por / photo by Kermit Nourse © 2019

Found in and around wetlands and near river mouths along the Pacific Side and mostly in Bocas del Toro on the Atlantic Side, these birds have a range from the southern USA to northern Argentina and Uruguay. They tend to live in colonies, often alongside herons and ibises. In flight, they are majestic.

~ ~

Encontradas en y alrededor de humedales y cerca de las desembocaduras de los ríos a lo largo de la vertiente del Pacífico y principalmente en Bocas del Toro en la vertiente del Atlántico, estas aves tienen un rango desde el sur de los Estados Unidos hasta el norte de Argentina y Uruguay. Tienden a vivir en colonias, a menudo junto a garzas e ibis. En vuelo, son majestuosos.





~ ~ ~

