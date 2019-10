Women call for anti-rape protests / Mujeres piden protestas contra la violación

Percussive protest in the park by the legislature, Thursday the 17th at 5:30 p.m.

People want legislator and alleged serial rapist Arquesio Arias to resign forthwith

Bring an instrument to beat on, a tambor, a pot with a spoon or whatever

Panameñas También

Panamanian Women Too

We just had a National Assembly, including an alleged serial rapist, vote nearly unanimously to depose a national ombudsman accused of sexual harassment without the particulars of the accusation or any evidence whatsoever being presented. The two prime movers of that were a notorious xenophobic demagogue known for her lack of commitment to the truth and a leader of the anti-feminist religious far right that’s a major force blocking sex education in the schools and pressing for registry and potential criminal prosecution of women and girls who have miscarriages or give birth to stillborns. The Espacio de Mujeres was one of Panama’s feminist groups demanding transparency and due process in the move against the ombudsman.

So are the legislature’s feminist credentials “covered,” so that impunity for crimes continues — in the previous assembly it was for a hit-and-run driver who killed a 14-year-old girl and avoided a breathalyzer test on the basis of legislative immunity — and the usual stuff is uninterrupted? President Cortizo says that if he were legislator and alleged rapist Arquesio Arias he would step aside, but the National Assembly seems impervious to Nito’s opinions these days. So Arias will be in court on Friday, and protesters will be on the streets on Thursday and next week.

Acabamos de tener una Asamblea Nacional, incluido un presunto violador en serie, que votó casi por unanimidad para destituir a un defensor del pueblo nacional acusado de acoso sexual sin los detalles de la acusación ni ninguna evidencia presentada. Las dos fuerzas principales de eso fueron una notoria demagoga xenófoba conocida por su falta de compromiso con la verdad y una dirigente de la extrema derecha religiosa antifeminista que es una fuerza importante que bloquea la educación sexual en las escuelas y presiona para el registro y el posible enjuiciamiento criminal de mujeres y niñas que tienen abortos espontáneos o dan a luz a bebés nacidos muertos. El Espacio de Mujeres fue uno de los grupos feministas de Panamá que exigía transparencia y debido proceso en la medida contra el defensor del pueblo.

¿Entonces, las credenciales feministas de la legislatura también están “contemplados”, de modo que la impunidad por los crímenes continúa? En la asamblea anterior fue por un conductor que golpeó y huyó que mató a una niña de 14 años y evitó una prueba de alcoholemia sobre la base de inmunidad legislativa. ¿Lo habitual será ininterrumpido? Presidente Cortizo dice que si fuera legislador y presunto violador Arquesio Arias se dejará su curul, pero la Asamblea Nacional parece insensible a las opiniones de Nito en estos días. Entonces Arias estará en la corte el viernes, y los manifestantes estarán en las calles el jueves y la próxima semana.

