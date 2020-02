Kermit’s birds / Las aves de Kermit

Cocoa Woodcreeper ~ Trepatroncos Cacao ~ Xiphorhynchus susurrans, encontrado en el Parque Nacional Metropolitano de la capital. © Kermit Nourse.

Cocoa Woodcreeper / Trepatroncos Cacao

foto por Kermit Nourse

The Cocoa Woodcreeper is the most common of the 17 types of woodcreepers found in Panama. They exist at lower altitudes on both sides of the isthmus, but are generally not found in dense forests. This one was found in the capital’s Parque Nacional Metropolitano. These passerine birds behave differently than woodpeckers — they don’t bore holes in trees. The species can be found from the eastern part of central Mexico to northern South America. Before the advent of DNA analysis it was considered a subspecies of the buff-throated woodcreeper.



El Trepatroncos Cacao es el más común de los 17 tipos de trepatroncos que se encuentran en Panamá. Existen en altitudes más bajas en ambas vertientes del istmo, pero generalmente no se encuentran en bosques densos. Este fue encontrado en el Parque Nacional Metropolitano de la capital. Estas aves paseriformes se comportan de manera diferente a los pájaros carpinteros: no perforan árboles. La especie se puede encontrar desde la parte oriental del centro de México hasta el norte de América del Sur. Antes del advenimiento del análisis de ADN, se consideraba una subespecie del trepatroncos gorgianteado.





