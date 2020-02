¿Wappin? Something to believe in

Forward! / ¡Pa’lante!

Curtis Mayfield ‎– Something To Believe In

https://youtu.be/VEdBORHmr-w

Bad Bunny & Sech – Ignorantes

https://youtu.be/PC0GvyEIXfk

Mad Professor – Harder Than Babylon

https://youtu.be/cBntEOxIcj0

Chaka Khan – Through the Fire

https://youtu.be/-g1wTUzAg64

iLe – Contra Todo

https://youtu.be/_UqA4_wci04

John Coltrane – Wise One

https://youtu.be/yrqb0373cVs

Zahara & Mzwakhe Mbuli – Madiba

https://youtu.be/t5xAcjpo-jE

Residente – René

https://youtu.be/O4f58BU_Hbs

Third World – Freedom Song

https://youtu.be/481LM2iAlpg

Tracy Chapman – Talking About a Revolution

https://youtu.be/fQuJXWTUa3k

The Selected Few – Selection Train

https://youtu.be/gW1gICRVGIw

