Trabajadores de la CSS, La primera línea frente a grandes crisis de salud

comunicado conjunto de AECSS y SINTRACSS

Ante la situación que vive el país, que somos trabajadores y trabajadoras de la salud , administrativos, y servicios generales, en vista del comunicado emitido por el despacho del Director General denominado “Comunicado a todos los servidores públicos de la Caja de Seguro Social”

Planteamos lo siguiente:

1. Como trabajadores y trabajadoras del sector salud, siempre hemos estado en primera línea frente a grandes crisis de salud.

2. Recordamos solo un ejemplo la KPC, en cuyo control los trabajadores y trabajadoras manuales fueron fundamentales. En ese momento, siendo el Ingeniero Sáens Llorens el Director de la Caja de Seguro Social, no habían insumos básicos en el Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid, tales como jabón, desinfectantes especificados, papel toalla, para trabajar. De manera responsable, y reaccionamos ante los hechos, pusimos en conocimiento a la administración, y ante la falta de acción ejercimos nuestro derecho a la protesta, teniendo como resultado la agilización de los trámites.

3. Entendemos perfectamente la situación actual, y por tanto no puede ponerse en duda nuestro compromiso con la población. Igualmente conocemos nuestra obligación de acuerdo al Artículo 20, acápite 15, indicar ante las autoridades cualquier situación de riesgo, y todo lo concerniente al Título Tercero del Reglamento Interno de Personal “Seguridad y salud ocupacional”.

4. Por otro lado, tanto el personal administrativo como el personal de salud, requerimos de condiciones básicas para mantener nuestra salud y poder atender a la población, ya que el control de la pandemia requerirá un poco de tiempo, y lo que hagamos en este momento, resulta crucial para esa atención a largo plazo. Por eso, solicitamos medidas de protección para todos y todas, proponemos la confección de turnos de contingencia a fin de garantizar un buen periodo de descanso, que el personal que entra dentro de la población de riesgo tales como hipertenso, diabetes, cáncer, edad entre otros, sean entrevistados, monitoreados y tomar todas las medidas para eliminar o reducir la exposición al coronavirus.

5. Igualmente señalamos que la Institución aún no logra que todas sus direcciones actúen en función de la contigencia. Hay un grupo importante que sale a las calles, que toman autobuses para realizar las inspecciones de campo, entre otros, que oficialmente no han adecuado sus metas y planes creando, un desfase y confusión con consiguiente ansiedad de los y las trabajadoras. Solicitamos se adecúen las metas y funciones, teniendo en cuenta lo señalado por las autoridades de salud.

6. En el mes de noviembre, diciembre y enero, se despidieron a compañeras y compañeros que son esenciales en estos momentos. Ellos y ellas, saben de compras y otros servicios, y de limpieza hospitalaria. En este último caso, fueron entrenadas por la Institución en limpieza y desinfección, y que están dispuestas a trabajar para contribuir en mantener con la limpieza requerida en los hospitales.

7. Igualmente solicitamos el nombramiento de más personal en estos servicios. Rechazamos cualquier propuesta de empresa privada, debido a que se requiere un estricto control institucional en la limpieza y desinfección

8. Se han dado situaciones con el personal que atiende directamente al público, como personas notablemente enfermas que van a realizar trámites en el sector administrativo y recepciones en salud, a quienes hay que capacitar y darle todos los insumos de protección e instrucciones claras y precisas de actuación.

9. Otra práctica que consideramos contraviene las medidas señaladas por las autoridades es la solicitud de firmas a los trabajadores y trabajadoras, a las cuales se le imparten las capacitaciones. Se usa el mismo bolígrafo para tal fin.

10. Las instalaciones administrativas por la naturaleza del servicio que prestan son consideradas de bajo riesgos. Pero en estos momentos, de presentarse algún caso, se requiere que se practiquen todas las técnicas de desinfección y se salvaguarde la salud y la vida de la población trabajadora.

11. Finalmente le decimos a las autoridades de la Caja de Seguro Social que se requiere de la inclusión de todas las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, a fin de elevar la efectividad de la implementación de las recomendaciones, con la debida protección a todos y todas.

12. Que se establezca un enlace para efectos de notificaciones de situaciones presentadas por nuestras organizaciones.

13. A nuestros compañeras y compañeros mantener la calma. Se ha demostrado la importancia del lavado de mano, higiene personal, equipos de protección personal, adecuaciones en la organización del trabajo y darle un trato digno a todos nuestros pacientes.

14. La confianza para dar sugerencias u opiniones pueden ayudar mucho.

15. Está demostrado históricamente que el trabajo en equipo, la solidaridad no se genera con amenazas, sino con información, instrucciones que debemos cumplir todos y todas, sin importar su jerarquía en la institución.

16. Se trata de salvar vidas, de reducir la letalidad lo más posible y de sentirnos protegidos con todos los recursos posibles. Si a pesar de eso alguno o alguna pasamos hacer un nùmero en las estadisticas, nuestras familias no tengan que vivir con el horror que las autoridades no hicieron lo suficiente. Esa será nuestra recompensa.

Priscilla Vasquez

Presidenta AECSS

Daniel Menchaca

Secretario General SINTRACSS

