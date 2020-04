The Panama News blog links, April 9, 2020

The Panama News blog links

a Panama-centric selection of other people’s work

una selección Panamá-céntrica de las obras de otras personas

Canal, Maritime & Transportation / Canal, Marítima & Transporte

TVN, IATA pide medidas para mantener a flote la industria aérea

gCaptain, Port of Los Angeles volumes plunge 30% in March

Ugarteche & de León, Electric vehicles in Latin America

Economy / Economía

La Prensa, Las estafas en tiempos del nuevo coronavirus

TVN, Pasa proyecto moratoria de prestamos bancarios

La Estrella, Baja precipitada de ingresos del gobierno

Science & Technology / Ciencia & Tecnología

BBC, Crops were cultivated in Amazonia 10,000 years ago

Fineberg, Ten weeks to crush the curve

BBC, Coronavirus: Vets stress that pets are no risk to people

News / Noticias

Prensa Latina, Cortizo: After COVID-19 a more humane Panama will emerge

Telemetro, El Banco de Alimentos Panamá pide aportes y voluntarios

Relief Web, UN depot in Panama pivotal in dealing with COVID-19 in the region

La Estrella, Ochenta policías en observación para virus

France 24, Panama transgender community worried over virus gender rules

Telemetro, Policía acaba de fiesta en una techa de Santa Ana

Al Jazeera, Venezuelans head home amid coronavirus pandemic

CBS, NZ PM Ardern: Easter Bunny and Tooth Fairy are essential workers

USA Today, Trump removes Pentagon inspector general

Raw Story, Alarm over Trump plan to purge inspectors general

CNN, Pence bars Fauci and Birx from appearing on CNN

The Intercept, Under cover of COVID-19, Trump ramps up his war on truth-tellers

Opinion / Opiniones

WOLA, US “counter-drug’ operations in the Caribbean

Mining Watch Canada, Mining companies putting workers and communities at risk

Fischer, The EU politics of the pandemic

Richardson, Efficiency vs. Resilience

Svampa, ¿Hacia dónde van los movimientos por la justicia climática?

Gandásegui, ¡Qué falta hacen los Comités de Salud de J. Renán Esquivel!

Cerceño Burbano, Globalización y salud: los cambios que se avecinan

Blades, Diario de la peste

Guevara, Panama’s coronavirus response must not affect constitutional order

Sagel, A costa de una reelección

Culture / Cultura

E&N: Rubén Blades, Ricky Martin y Carlos Vives en: Panamá Solidario, El Concierto

NPR, Bill Withers’s legacy beyond the hits we remember

