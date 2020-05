Kermit’s Birds / Las aves de Kermit

Plain Xenops ~ Xenops Bayo ~ Xenops minutus, también conocido en español como el Picolezna menudo.

©Kermit Nourse, encocontrado en Cerro Azul

Plain Xenops / Xenops Bayo

The Plain Xenops is a small 4.5 inch bird found in most of Panama except for the higher altitudes. Personally, I have not seen many of them even though they can readily be identified by its upturned lower bill and acrobatic behavior. – Kermit Nourse

El Picolezna menudo (Xemops Bayo) es un pequeño pájaro de 4.5 pulgadas que se encuentra en la mayor parte de Panamá, excepto en las altitudes más altas. Personalmente, no he visto muchos de ellos a pesar de que pueden identificarse fácilmente por su pico más bajo y su comportamiento acrobático. – Kermit Nourse









