Kermit’s birds / Las aves de Kermit

Carpintero Coronirrojo ~ Red-crowned Woodpecker ~Melanerpes rubricapillus Foto © Kermit Nourse

Red-crowned Woodpecker / Carpintero Coronirrojo

A common bird in Panama, except that you won’t find them in the middle of dense old-growth forests, at altitudes over 4,000 feet or on the island of Taboga. They’re fun to watch, except perhaps if you have fruit trees and they decide to supplement their main diet of insects with a bit of your fruit. But they come singly or in couples, so will not do much damage to your fruit harvest. This species ranges from southern Costa Rica to northern Colombia, Venezuela and the Guianas.

Un pájaro común en Panamá, excepto que no los encontrará en medio de densos bosques antiguos, a altitudes de más de 4,000 pies o en la isla de Taboga. Son divertidos de ver, excepto quizás si tiene árboles frutales y deciden complementar su dieta principal de insectos con un poco de su fruta. Pero vienen solos o en parejas, por lo que no harán mucho daño a su cosecha de frutas. Esta especie abarca desde el sur de Costa Rica hasta el norte de Colombia, Venezuela y las Guayanas.













