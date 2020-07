¿Wappin? Cosas que podrías escuchar en un bús viajando en el Interior

Foto por / Photo by Eric Jackson.

When you take the bus in Panama things are different

Cuando tomas el bus en Panamá cosas son diferentes

Yandel, con Rubén Blades y Snoop Dogg – Fama

https://youtu.be/J75swU_SKcU

Ela Minus – megapunk

https://youtu.be/M35HLWF6PeA

Ngiyazfela & Mlindo The Vocalist – Donald

https://youtu.be/Bus8sMSjdiA

Churupaca – Miren

https://youtu.be/a_5Uj990-Uo

Edgar Mondragón – Estaba Brava la Luna

https://youtu.be/16FT0tPRFKA

Residente – René

https://youtu.be/O4f58BU_Hbs

Estación Sub_Trópico – Synthetaicer

https://youtu.be/EJFzHRWh5k8

Lila Tirando a Violeta & Lighght – Dry Season

https://youtu.be/pt3zErELC2g

Kafu Banton – WOYABENG

https://youtu.be/nFyqTX9ZdF8

Afro Soul Beat – Day 6 Lockdown Beats

https://youtu.be/NuWcsHKRtD0

Aalok Bala – Moon Juice

https://youtu.be/HSV7NXkvOIQ

Dj Xtreme – Mix Plena Panamá 2019

https://youtu.be/0MZmRjvQH94

