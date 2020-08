¿Wappin? Never forgotten / Jamás olvidado

For Anthony Huber, the Black Lives Matter protester who died trying to stop a fascist gunman with his skateboard.

Nevertheless, we persist

No obstante, persistimos

Joan Osborne – One of Us

https://youtu.be/8lBuqscNe6o

Miles Davis – Time After Time

https://youtu.be/FpZHjvFXprk

Kafú Banton – No Me Habla de Bala

https://youtu.be/QdMWMGxA1v8

Mon Laferte – Funeral

https://youtu.be/Ew1BUe_RenU

Dinah Washington – This Bitter Earth

https://youtu.be/BmEhO1OiEkY

The Golden Gospel Singers – Oh Freedom!

https://youtu.be/nqPZUnV-vrw

Youssou N’Dour & Neneh Cherry – 7 Seconds

https://youtu.be/wqCpjFMvz-k

Prince – Free

https://youtu.be/uHJFG4tmoeE

Pink Floyd – Waiting for the Worms

https://youtu.be/Xt0b77N5kWg

Eva Cassidy – People Get Ready

https://youtu.be/bzLd2MDAHK8

Rubén Blades, Carlos Santana & Fela Kuti – Muevete

https://youtu.be/eKThNAeiH4c

Joan Baez – We Shall Overcome

https://youtu.be/yLOvkjEenCg

David Bowie – Heroes

https://youtu.be/JFHC6t13hi0

