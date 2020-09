¿Wappin? Mostly Spanish stuff this time / Sobre todo cosas españolas esta vez

Panama has long had an English-speaking community

El EEUU es el quinto país más grande que habla español

Rubén Blades – Decisiones

https://youtu.be/CRqityqhhEY

Kany García & Camilo – Titanic

https://youtu.be/JpexDfRHlFQ

Xixa – Genesis of Gaea

https://youtu.be/ki9FY8UJ0B0

Cindy Blackman Santana & Carlos Santana — Twilight Mask

https://youtu.be/44Azamz0Qk0

Milagros Blades & Mecanik Informa – Percusión Folklórica Panameña

https://youtu.be/PhW1fpjU2Cg

La Dame Blanche – La Maltratada

https://youtu.be/SpoMXyCicgk

Residente – Antes Que el Mundo Se Acabe

https://youtu.be/FJi3EgUMb4k

Sech et al – Relación

https://youtu.be/XseIJg8Vyj0

Nicki Nicole – Mala Vida

https://youtu.be/aRh8QJoXkGQ

Kenny Man et al – Ando con los Bulls

https://youtu.be/jEAHGuSdKHU

Luis Fonsi& Farruko – Perfecta

https://youtu.be/SJPDb8OrstA

Gaby De Los Santos – Reversa

https://youtu.be/2CYBKMKwHw0

Romeo Santos & Alex Bueno – Nuestro Amor

https://youtu.be/x7N8Ach28tA

Mon Laferte Festival de Viña 2020 Completo

https://youtu.be/_dTilNfxLik

