¿Wappin? Moldy oldies / Viejos mohosos

Some of the old buzzard’s favorites

Algunos de los favoritos del anciano

Roger Waters – Mother

https://youtu.be/9lCFaSL9aSE

Los Mozambiques – El Niño y el Perro

https://youtu.be/C5DjpTtGSX0

Janis Joplin – Ball and Chain

https://youtu.be/mrF_nM9pknU

Mad Professor & Aisha – Jah Protect I

https://youtu.be/HjQn0hjudfo

Natalie Merchant – Motherland

https://youtu.be/A2JbLUVt0Z0

Joan Baez & Mercedes Sosa – Gracias a la Vida

https://youtu.be/rMuTXcf3-6A

Erika Ender – Despacito

https://youtu.be/HnYf6mSx7xo

Chaka Khan – Through the Fire

https://youtu.be/TjWmw-8-OEk

Rubén Blades – Amor y Control

https://youtu.be/XIoUz-nEu0g

Bob Marley – The Heathen

https://youtu.be/DipcpBDFU_8

Sinéad O’Connor & The Chieftains – Foggy Dew

https://youtu.be/yaS3vaNUYgs

Mark Knopfler – Brothers in Arms

https://youtu.be/EMRJT2ebvAk

Jefferson Airplane – Wooden Ships

https://youtu.be/hIccZsURyLc

Tracy Chapman in concert, Oakland 1988

https://youtu.be/kUXahDmsVdU

Romeo Santos, Viña del Mar 2015

https://youtu.be/LRlXkhqam3M

Contact us by email at / Contáctanos por correo electrónico a fund4thepanamanews@gmail.com

To fend off hackers, organized trolls and other online vandalism, our website comments feature is switched off. Instead, come to our Facebook page to join in the discussion.

Para defendernos de los piratas informáticos, los trolls organizados y otros actos de vandalismo en línea, la función de comentarios de nuestro sitio web está desactivada. En cambio, ven a nuestra página de Facebook para unirte a la discusión.

~ ~ ~

These announcements are interactive. Click on them for more information. Estos anuncios son interactivos. Toque en ellos para seguir a las páginas de web.