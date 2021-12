¿Wappin? Memorias tristes / Sad memories

December 20, 1989. Hundreds die as Panama City burns.

A day of mourning approaches

Se acerca un día de duelo

Rómulo Castro y El Grupo Tuira – La Rosa de los Vientos

Victor Jara – Manifiesto

Coven – One Tin Soldier

Rolling Stones – Gimme Shelter

Violeta Parra – Paloma Ausente

Buffy Sainte-Marie – Universal Soldier

The Cranberries – Zombie

Jimi Hendrix – Machine Gun

Roger Waters – The Gunner’s Dream

Jefferson Airplane – Wooden Ships

Rubén Blades – Prohibido Olvidar

