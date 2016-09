MOVADUP, Las promesas del nuevo rector

Las promesas del nuevo rector

por el Movimiento de Adecentamiento de la Universidad de Panamá (MOVADUP)

El próximo 1º de octubre de 2016 se inicia la nueva administración de la Universidad de Panamá (UP).

El Dr. Eduardo Flores, rector electo el pasado 29 de junio, se comprometió a promover un “nuevo modelo de gestión académica y administrativa” que sustituyese al modelo “centralista, personalista, politizado, inflexible e ineficiente”, así como “cerrarle las puertas a toda forma de clientelismo, corrupción y autoritarismo” (Eduardo Flores. Propuesta: Agenda Estratégica de Renovación Universitaria Rector 2016-2012, p. 16).

El Movimiento de Adecentamiento de la Universidad de Panamá (MOVADUP), sin ataduras clientelistas con la nueva administración, y con la independencia que lo caracteriza, le indica públicamente al nuevo Rector que estará vigilante del cumplimiento de sus promesas de campaña, en especial la de hacer realidad un nuevo modelo “descentralizado, horizontal, colectivo, eficiente, democrático, transparente y con rendición social de cuentas”.

La crisis estructural de la UP

Al MOVADUP no deja de preocuparle la existencia de una normativa y una praxis política universitaria que legitiman y reproducen la centralización del poder, el clientelismo y los gravísimos riesgos de corrupción administrativa. Estas fallas estructurales han promovido la impunidad, la cual ha contado por muchos años con padrinos y encubridores en todos los órganos del Estado, en donde se destacan, recientemente, el contralor de la República, Federico Humbert, y la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, quienes tendrán que enfrentar las consecuencias legales y morales que acarrea proteger la delincuencia.

Reiteramos el compromiso esbozado en nuestro Pronunciamiento del 10 de agosto de 2016, de seguir luchando por la recuperación de todas las tierras y bienes ilegalmente enajenados; por la certeza del procesamiento y sanción de todos los que han abusado de su autoridad; la exigencia a la nueva administración de que, como primer y fundamental acto contra el clientelismo, el Rector y los vicerrectores se rebajen el salario y que ya no exista ningún sobresueldo por jefatura, únicamente la descarga horaria; en fin, del ejercicio de todas las acciones jurídicas y políticas para el logro de un real adecentamiento de la Universidad de Panamá.

Contra el clientelismo y la corrupción

El MOVADUP censura con firmeza cómo la componenda clientelar se ha manifestado en diversos nombramientos que ha realizado el nuevo rector, por lo que le advierte que en ningún momento la facultad legal para efectuarlos debe interpretarse como una licencia para soslayar la obligación de designar personas que cuenten con la debida preparación, experiencia, desempeño eficiente, trato humano, iniciativa y, sobre todo, la ruptura con el clientelismo y corrupción que caracterizó a la pasada administración.

Igualmente, haciendo eco del clamor de la sociedad panameña que aspira a una Universidad decente y democrática, exigimos que, desde el primer día de gestión, la próxima administración tome acciones inequívocas para que se haga justicia a todos aquellos docentes, administrativos y estudiantes que fueron víctimas de persecución política amañada e ilegal hasta el último día de la pasada administración, y sean reintegrados a sus respectivas cátedras, posiciones o aulas universitarias, así como se realicen actos oficiales de desagravio público. Igualmente, demandamos que quienes hayan sido nombrados como docentes o funcionarios sin cumplir los requisitos legales, sean, a su vez, desalojados de las cátedras y cargos a los que han accedido espuriamente, merced a la arbitrariedad de la administración saliente.

El compromiso del MOVADUP

MOVADUP reitera a la comunidad nacional, y con particular énfasis al nuevo rector, nuestra permanente actividad comprometida con el adecentamiento y la transformación de la UP para que sea un centro de educación superior que goce de respeto y se sacuda las taras que hoy lo caracterizan. Estamos convencidos de que ello exige la participación de los más amplios sectores de la sociedad panameña, única fórmula para encontrar soluciones a la grave crisis que enfrenta. Emprender el cambio en la Casa de Méndez Pereira y el resto de las universidades públicas, con un análisis serio de los cambios por introducir, no puede enclaustrarse en sus estamentos internos. Se requerirá de mucha fortaleza ética y moral, y de mucho acompañamiento de los sectores más honestos y consecuentes de la familia universitaria y de la comunidad nacional para superar los graves problemas de la UP y apuntalarla como centro científico y humanístico de alta calidad y como referente crítico de la vida nacional, de carácter popular y al servicio del pueblo panameño.

¡EL PUEBLO PANAMEÑO RECUPERARÁ SU UNIVERSIDAD!

¡POR LA EXCELENCIA ACADÉMICA, ADECENTAMIENTO UNIVERSITARIO!

~ ~ ~

