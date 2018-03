Kermit’s birds ~ Las aves de Kermit

Shiny Cowbird / Vaquero Brilliante

photo copyright / foto derechos de autor Kermit Nourse

The Shiny Cowbird, with its shiny plumage, can easily be confused for a crow or a grackle, but with his colorful feathers has his own merits. This is Molothrus bonariensis cabanisii. Compare with the Bronzed Cowbird, Molothrus aeneus.

El Vaquero Brillante, con su brillante plumaje, puede confundirse fácilmente con un cuervo o un talingo, pero con sus coloridas plumas tiene sus propios méritos. Esto es Molothrus bonariensis cabanisii. Comparar con el Vaquero Bronceado, Molothrus aeneus.



