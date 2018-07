Varela, Discurso e informe del Presidente

Discurso del Presidente al inicio de la sesión legislativa

por Juan Carlos Varela

Desde esta tribuna envío un caluroso saludo al pueblo panameño, por ustedes soy Presidente de la República, y para ustedes he trabajado incansablemente estos cuatro años, junto a mi equipo de gobierno y cientos de miles de funcionarios públicos que me han acompañado en esta gestión.

Quiero dar gracias a Dios, a mi familia y al pueblo panameño por haberme dado la oportunidad de dirigir las riendas de este hermoso país.

Mis saludos a todas las autoridades aquí presentes, quienes también tienen la responsabilidad de trabajar por el futuro de este país.

En un día como hoy hace cuatro años tomé posesión como Presidente de la República en el Estadio Rommel Fernández, un lugar que une a los panameños.

La hazaña de jóvenes provenientes de barrios humildes que cumplieron el sueño de llevarnos a la copa mundial de futbol, nos regaló la alegría de vivir ese histórico 18 de junio de 2018 cuando 4 millones de panameños cantamos unidos: “Alcanzamos por fin la Victoria en el campo feliz de la unión”.

Este acontecimiento nos hace reflexionar sobre el rol que estamos llamados a jugar todos nosotros en la búsqueda del bienestar de nuestro pueblo.

Definir en una palabra estos cuatro años de gestión es muy fácil: Paz.

Hemos tenido paz para realizar las tareas necesarias y enrumbar este país por senderos de progreso y honestidad. Sin paz social no hay inversión, prosperidad, crecimiento económico, ni nuevos empleos.

Con la frente en alto puedo decirle al país que hemos cumplido con nuestro compromiso de cambiar la política de un negocio a un servicio público.

Hoy es evidente que nadie está por encima de la ley. Los funcionarios que me acompañan son conscientes de ello. No se han ocultado casos de corrupción y los que han sido denunciados se están investigando.

Juntos estamos construyendo una democracia funcional donde se respeta la separación de los poderes y cada uno es responsable de sus acciones.

He liderado un gobierno humano, decente y honesto; de diálogo y consensos, que administra los recursos del estado con transparencia, equidad y criterio social.

Hemos cumplido con la palabra empeñada el 1 de julio de 2014 de respetar el balance por el cual el pueblo panameño votó en las elecciones.

Esta Asamblea es testigo de ello. Ni un solo diputado ha sido presionado para que se cambie de partido. No ha habido coacción sobre los funcionarios públicos para que se inscriban en el partido de gobierno.

Señoras y Señores:

A lo que algunos han llamado crisis institucional, yo lo denomino democracia funcional.

Hay crisis institucional cuando se compran diputados, se somete a la Corte Suprema de Justicia, se viola la privacidad de los ciudadanos, se usan los recursos del Estado para política, se permite la corrupción en las contrataciones públicas, se usa el poder para hacer negocios y se enfrenta al pueblo dejando personas lisiadas, luto y dolor.

En estos cuatro años no se ha utilizado una sola granada lacrimógena de las 100 mil que había en inventario cuando inicié mi período. Ni un sólo manifestante ha tenido que ser atendido en centros hospitalarios por uso excesivo de la fuerza.

En estos cuatro años Panamá cambió.

Instalamos un gobierno respetuoso de la ley, de la dignidad humana, tolerante a la crítica; un gobierno honesto que no acepta la corrupción; que ha puesto los intereses de los panameños primero, en el que no es el poder económico o político el que dispone si no la necesidad de los más humildes.

Estamos adecentando la administración del Estado, que estaba enferma, acostumbrada a los sobornos, manejos irregulares y sobrecostos en las obras.

Funcionarios capaces e independientes encargados de los organismos de control y fiscalización del Estado han sido clave para fortalecer y reparar nuestra democracia.

Ya no existe esa burbuja financiera que se alimentaba de la corrupción y el blanqueo de capitales, tenemos una economía sana que crece a niveles adecuados, con dinero limpio y trabajo honesto.

En esta lucha contra la corrupción mantuvimos el crecimiento económico, se recuperaron más de 500 millones de dólares que habían sido malversados, 390 por la vía judicial hasta este momento y ahorros por más 250 millones producto de la transparencia en las contrataciones públicas.

La recuperación de estos fondos nos permitió cumplir con una deuda de 40 años con los trabajadores a través del CEPADEM, beneficiando a más de 600 mil personas a quienes se les está devolviendo una cifra que supera los 350 millones de dólares.

Hemos cumplido cambiando la vida a millones de panameños.

Sergio es un niño quewa, junto a su madre Diana vive en Alto de Los Lagos, él como muchos otros ha sentido lo que significa vivir en una comunidad en paz, sueña con ser policía para contribuir a la sana convivencia en Colón.

Ellos junto a la familia de Edwin y Yoana Mariota son de las primeras familias que se han mudado al Proyecto de Alto de los Lagos de Colón, que este mes serán 2 mil y en abril de 2019, 5 mil.

Edilberto Rodríguez, su esposa y cuatro hijos vivía en un asentamiento informal, ahora viven en Barriada de San Antonio de Santiago de Veraguas, en este mes de julio ya serán el total de las mil veinte familias mudadas.

Techos de Esperanza cambió la vida, como la de Aura Zambrano de Castillo, su esposo e hijos, con su nueva vivienda construida por este programa, en Loma Cová, Arraiján.

Estas cuatro familias representan la historia de más de 45 mil familias panameñas que ya tienen viviendas nuevas y pronto serán más de 100 mil en todo el país.

Nuestro Gobierno entregará 45 mil casas de Techo de Esperanza, 15 mil en proyectos de vivienda de interés social y 40 mil respaldadas con el bono solidario, este es un proyecto histórico y sin precedentes en el país.

También cambió la vida para Juan José Rivera, productor de arroz de Santa Fe de Darién quien gracias al financiamiento del BDA cultiva 300 hectáreas de arroz, compra equipo de cosecha y ganado de engorde.

Darién era una provincia olvidada, nuestra administración ha construido una moderna carretera de 102 kilómetros a través de la cual productores como el señor Rivera trasladan sus productos en sólo dos horas a la ciudad de Panamá.

Son 355 kilómetros de carreteras nuevas construidas en todo el país y al finalizar nuestra administración serán más de 2 mil kilómetros; una inversión que supera los 2 mil 200 millones de balboas, licitados y contratados con total transparencia.

Hemos destinado más de 144 millones de balboas para apoyar a los productores agropecuarios, aumentamos la compra de arroz nacional, mejoramos el precio; generando un incremento en la producción de este grano.

La estabilización de precios de los productos de la Canasta Básica la ha mantenido 80 balboas por debajo del precio que tendría en estos momentos.

Me comprometí a buscar equidad en la educación, para que todos los niños panameños tengan la oportunidad de recibir una formación bilingüe en escuelas con infraestructura moderna.

Victoria y Joel junto a sus mil 300 compañeros asisten al Centro Básico Padre Fernando Guardia Jaén ubicada en Pacora, la primera escuela del país totalmente bilingüe con instalaciones de primera.

Cuando ellos se gradúen podrán seguir los pasos de Luis Guerra, quien estudió Aviación en Estados Unidos becado por el IFARHU y a sus 21 años es Co Piloto de la empresa COPA. Son 204 jóvenes panameños becados que estudian aviación en Estados Unidos y en nuestro país, otro programa sin precedentes en la región.

Panamá Bilingüe ha capacitado a más de 10 mil docentes, 5 mil entrenados en la enseñanza del idioma inglés en el exterior. Avanzamos con paso firme a un sistema de educación público bilingüe.

La construcción del primer instituto técnico superior tiene un avance de más del 48%; sus profesores se entrenan en Francia, en gastronomía, hostelería y turismo; en Alemania en el área automotriz y en Canadá en negocios, construcción y logística.

Iniciamos la entrega de las 60 nuevas escuelas que estamos construyendo en la Comarca que reemplazarán 690 aulas ranchos; estamos invirtiendo más de mil millones de balboas en nuevos centros educativos y mejoramiento de instalaciones en todo el territorio nacional.

Para cumplir nuestra promesa de agua potable estamos ampliando las potabilizadoras de Chilibre, Sabanitas; construyendo las nuevas potabilizadoras de Gamboa y Howard, los Anillos Hidráulicos Norte y Este.

En sanidad estamos construyendo los sistemas de alcantarillado de Santiago, David, Changuinola, Boquete e Isla Colón y ampliando la planta de tratamiento de aguas servidas de Juan Díaz y construimos la primera planta de este tipo para el sector oeste, en Burunga, Arraiján.

Estos proyectos representan una inversión por el orden de los 1,500 millones de balboas.

Este año inauguramos el Estadio Kenny Serracín en Chiriquí y entregaremos los nuevos estadios en Bocas del Toro, Las Tablas, y el Juan Demóstenes Arosemena en la ciudad capital y avanzamos en la construcción de estadios en Colón, Puerto Armuelles y Aguadulce.

Para diciembre de este año, culminaremos la renovación del Teatro Nacional e iniciaremos la temporada de Teatro 2019; entregaremos las obras de la Catedral Metropolitana y la gobernación de Colón, donde presenciaremos el desfile del 5 de noviembre.

Seguimos mejorando el sistema de transporte público, incrementando la frecuencia y cantidad de buses, ofreciendo un servicio más eficiente e integrado; hoy transportamos unas 600 mil personas en el Metrobus, 150 mil más que el año pasado.

En el Censo de Salud Preventiva más de 500 mil panameños mayores de cuarenta años han sido atendidos, identificando una alta incidencia de hipertensión, diabetes y dislipemia en esta población. Asegurar que sigan el tratamiento preventivo es el reto ahora.

Hemos avanzado con fuerza en la disminución de la mora quirúrgica, sin embargo, reconozco falta mucho por hacer y mayor compromiso de todos.

Otro reto importante es que junto a las autoridades de la Caja de Seguro Social y los tres actuarios designados se debe iniciar la evaluación de las finanzas del programa de IVM.

Los siete hospitales que recibimos en construcción, calificados en riesgo producto de malas decisiones de la administración anterior, avanzan y serán culminados.

A pesar de las situaciones complicadas que hemos vivido, luchando contra la corrupción y el ataque a nuestros servicios legales y financieros, hemos podido mantener un crecimiento promedio del 5.2%, un desempleo del 5.9% y una inflación por debajo del 1%.

En estos cuatro años 150,818 panameños han salido de la pobreza.

Debemos trabajar juntos para reversar los resultados económicos del primer semestre de este año que se vieron afectados por la huelga innecesaria en la construcción que duró 30 días.

Pueblo panameño, Autoridades presentes:

El establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular China ha permitido la llegada de un vuelo directo de Air China y hemos iniciado los estudios de factibilidad del tren Panamá-David.

El lanzamiento de la Política Halcón hacia el Medio Oriente y Asia Pacífico y el relanzamiento de las relaciones con otras potencias, nos traerá una nueva era en el intercambio comercial, cultural y de cooperación.

Como he dicho en otras ocasiones, uno de los principales riesgos externos e internos que tiene el país es el aumento de la producción de drogas en Colombia, que se ha triplicado en los últimos cinco años.

El 70% de los homicidios que ocurren en nuestro país están relacionados al narcotráfico y al crimen organizado, hemos tenido días difíciles, pero seguiremos luchando para seguir manteniendo una tendencia a la baja.

Las cifras de inseguridad no sólo son el reflejo de una gestión de gobierno o del trabajo de los estamentos de seguridad, sino también del comportamiento de algunos sectores de la sociedad, por ello hago un llamado a todo el país: policías, jueces, clase política, comunidad en general a trabajar unidos para erradicar ese cáncer del narcotráfico de nuestro país.

Más de 25 mil hombres y mujeres de nuestra fuerza pública combaten día a día el narcotráfico, con riesgo de sus propias vidas; dos de ellos están con nosotros hoy: el Cabo Bernal, quien junto al Subteniente Herazo, realizaron una persecución nocturna a bordo de una de las nuevas lanchas Damen, capturando a unos narcotraficantes y su carga ilícita.

A ellos y a todos los miembros de la fuerza pública, mis respetos y agradecimientos por su compromiso con el país.

Hemos invertido aproximadamente 100 millones de balboas para el equipamiento del SENAN, este dinero provine del crédito recibido de la empresa FINMECCANICA por el caso de los radares comprados con sobrecostos y que resultaron inútiles.

Hoy contamos con helicópteros, nuevos aviones, lanchas de interdicción y un barco madre patrulla con el cual iniciaremos una operación permanente de bloqueo en las costas del Pacífico. Pronto contaremos con un moderno avión de vigilancia aérea.

Esta semana estaremos presentando una agenda legislativa importante para avanzar en el fortalecimiento institucional de nuestro país y nuestra economía.

El día martes 26 de junio en gabinete aprobamos enviar a esta Asamblea una nueva ley de responsabilidad fiscal. Es importante el respaldo a esta iniciativa que permitirá darle continuidad, iniciar nuevas obras y crear nuevos empleos.

Hemos cumplido con las comarcas construyéndoles cientos de kilómetros en carreteras, el reto es que estas tierras sean incorporadas a la economía y la producción agrícola del país. También hemos iniciado la reactivación de la producción bananera en Puerto Armuelles.

Este quinto año de gobierno seremos testigos de importantes noticias económicas y sociales para el país:

– En agosto entrará en operación la primera planta de gas en la ciudad de Colón, una inversión de más de mil millones de dólares, licitada y construida en nuestro gobierno.

– El 28 de junio se adjudicó la licitación para la construcción del cuarto puente sobre el Canal, lo que permitirá avanzar en la licitación de la línea 3 del metro. Estos dos proyectos suman una inversión de 4 mil millones de dólares e impulsarán la economía y la generación de empleos.

– A principios del próximo año, iniciarán las primeras exportaciones de cobre de Minera Panamá que tendrán un impacto del 2% al 3% en nuestro crecimiento económico.

– En enero del 2019 se realizará JMJ que será un gran acontecimiento para el país y la región.

– Se culminará la línea 2 del metro en enero del 2019 y estará en pleno funcionamiento a partir de abril, beneficiando a más 500 mil panameños.

– El próximo año alcanzaremos la meta de 3 millones de turistas.

– Seremos testigos de la culminación de Renovación Colón y Ciudad Esperanza en Arraiján.

– Se culminará el Aeropuerto de Tocumen, el Centro de Convenciones de Amador y el de Chitré y se avanzará en la nueva terminal de Cruceros del Pacífico.

– El ITSE abrirá sus puertas en marzo de 2019 e iniciará una nueva etapa en la educación técnica superior bilingüe en nuestro país.

Aunque reconozco que he tenido diferencias con la Asamblea Nacional, esto no nos impide de encontrar caminos de entendimiento para continuar trabajando en este año electoral en el beneficio del pueblo panameño.

Hago un llamado respetuoso a los Diputados para que retomemos la agenda de Estado con la que trabajamos en los primeros años, el pueblo panameño se merece que trabajemos por sus intereses y las diferencias políticas se dejen para las urnas.

La reforma electoral aprobada por todos nos permitirá ir a una campaña política más justa, con igualdad de condiciones para todos los candidatos.

Como Presidente de todos los panameños presidiré unas elecciones transparentes, garantizadas por el Tribunal Electoral.

He gobernado el país en paz, respetando la libertad de expresión, siendo tolerante con los cuestionamientos y muchas veces recibiendo ofensas.

He dicho que en la vida hay que ser temerosos de las leyes y valiente para rendir cuentas.

Pueblo panameño:

En mi gobierno se han licitado más de 12 mil millones de dólares en obras de las cuales mis funcionarios y yo somos responsables.

Vivimos en un país diferente, en un país de leyes, de orden, de respeto a las autoridades y quienes crucen la línea saben que tendrán que enfrentar la justicia.

Mantenemos nuestra posición sobre la necesidad de una reforma constitucional vía una Asamblea Constituyente, hemos realizado las consultas con los grupos políticos, sociales, cívicos, gremiales y concuerdan en que son necesarias las reformas, no en el cómo realizarlas.

Convocaré a una reunión con los grupos consultados para debatir y consensuar una hoja de ruta que nos permita lograr los cambios constitucionales que reclama nuestra sociedad y que son necesarios para salvaguardar la democracia.

Que los panameños sean ciudadanos responsables del mundo, que hablen diferentes idiomas, que se fortalezca nuestra democracia, nuestras instituciones, atrayendo inversión extranjera, eliminando la corrupción de la vida pública, respetando las simpatías políticas de cada quien y sus ideales, usando la fuerza del Estado solo para resolver los problemas que afectan al pueblo, dejándoles así a las futuras generaciones una democracia funcional es la ruta que estamos caminando y el legado que vamos a dejar.

Vinimos a cambiar este país y lo hemos cambiado.

Seguiré luchando este año con dedicación y amor a la Patria para concluir todas las obras de gobierno que iniciamos y que heredamos e iniciar obras nuevas para así preservar los empleos.

Guiado por la canción que me inspiró a cruzar a la vida pública, Alma Misionera, he luchado de frente por el ideal de construir un país más justo donde todos sus ciudadanos tengan acceso a una vida digna.

He enfrentado poderes económicos, políticos y sociales que no comparten esa visión, estoy seguro que con el tiempo entenderán que mis intenciones siempre han sido sanas, buscando lo mejor para nuestro pueblo, gobernando siempre con paz, aunque esté en medio de una tormenta.

Aquí estoy y aquí estaré cuando termine mi mandato, defendiendo los valores y principios que me trajeron a luchar por construir juntos un Panamá mejor.

Mi Gobierno no ha sido perfecto, pero he trabajado con honestidad y buenas intenciones. Que el país que nuestra Selección unió, la política partidista no lo divida nunca más.

Dios Bendiga a Panamá y nos acompañe en este año electoral a seguir trabajando siempre unidos por el futuro de esta hermosa nación.

Muchas Gracias.

~ ~ ~

