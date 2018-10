American Consulate new one-day email response policy

The American Citizens Services Unit commits to a one business day e-mail response-time

by the US Embassy – Panama Consular Section

In order to improve our customer service to our US Citizens in Panama, starting October 9, the American Citizens Services (ACS) Unit is happy to announce it will respond to all email inquiries in one business day. If you have a routine question related to an ACS service, please email panama-acs@state.gov. All routine questions will be routed through the one business day response time e-mail address. If you have a life or death emergency, please call 317-5000 and follow the instructions for emergency calls.

The Federal Benefits Unit (FBU) will continue receiving external calls from 10:30-11:30am on Mondays, Tuesdays, Thursdays, and Fridays. The Embassy phone number is (507) 317-5000. For automated information, please call (507) 317-5030. For Federal Benefits questions, we continue to encourage writing to FBU (panama-fbu@state.gov) by e-mail.

Additionally, we would like to remind our customers that ACS and FBU operate on an appointment-only system for all services except emergency ACS cases and adult passport renewals.

American Citizen Services

To schedule an appointment, please see the Embassy’s ACS page, which can be found here.

Federal Benefits

To schedule an appointment, please send an email to Panama-FBU@state.gov.

~~

La Unidad de Servicios para Ciudadanos Estadounidenses se compromete a un tiempo de respuesta de correo electrónico de un día hábil

En miras de mejorar nuestro servicio al cliente a nuestros Ciudadanos Estadounidenses en Panamá, a partir del 9 de octubre, la Unidad de Servicios para Ciudadanos Americanos (ACS) se complace en anunciar que responderá a todas las consultas por correo electrónico en un día hábil. Si tiene una pregunta de rutina relacionada con un servicio de ACS, por favor envíe un correo electrónico a panama-acs@state.gov. Todas las preguntas de rutina enviadas a través de correo electrónico se manejarán por medio de nuestro tiempo de respuesta de un día hábil. Si tiene una emergencia de vida o muerte, por favor sírvase llamar al 317-5000 y siga las instrucciones para llamadas de emergencia.

La Unidad de Beneficios Federales (FBU) continuará recibiendo llamadas externas de 10:30 – 11: 30 am los lunes, martes, jueves y viernes. El número de teléfono de la Embajada es (507) 317-5000. Para obtener información automatizada, llame al (507) 317-5030. Para preguntas sobre Beneficios Federales, seguimos recomendando que se escriba a FBU (panama-fbu@state.gov) por correo electrónico.

Adicional, nos gustaría recordar a nuestros clientes que ACS y FBU operanúnicamente por citas para todos los servicios, excepto los casos de emergencia de ACS y las renovaciones de pasaportes de adultos.

Servicios a Ciudadanos Americanos

Para programar una cita, consulte la página de la Embajada bajo ACS, la cual puede encontrar aqui.

Beneficios Federales

Para programar una cita, envíe un correo electrónico a Panama-FBU@state.gov.

~ ~ ~

