Crested Oropendola / Oropéndola Crestada

Found scattered along the length of Panama in scattered pockets but reportedly most common in Eastern Chiriqui and Darien, these birds like to find a big tree in a forest clearing to build their distinctive nests.

Se encuentra dispersa a lo largo de Panamá en enclaves dispersos, pero se dice que es más común en Chiriqui Oriental y Darién. A estas aves les gusta encontrar un gran árbol en una brecha forestal para construir sus nidos distintivos.

~ ~ ~

