Kermit’s birds / Las aves de Kermit

The Slaty-tailed Trogon

El Trogón Colipizarra

foto / photo © Kermit Nourse

The Slaty-tailed Trogon — Trogon massenais — is a near passerine bird of the Trogonidae family. It’s found in lowland forests, forest fragments and clearings along forest edges ranging from southern Mexico to parts of Colombia and Ecuador. It’s also sometimes found in mangrove swamps. In Panama it’s commonly found on both the Atlantic and Pacific sides, but it’s rare in the Dry Arc along the western side of the Gulf of Panama and in Darien. Like other trogons it’s a bird to “hide in plain sight,” by remaining motionless for relatively long periods.

El Trogón Colipizarra –Trogon massenais- es un ave paseriforme de la familia Trogonidae. Se encuentra en bosques de tierras bajas, fragmentos de bosques y claros a lo largo de los bordes de los bosques que van desde el sur de México hasta partes de Colombia y Ecuador. También se encuentra a veces en los manglares. En Panamá se encuentra comúnmente tanto en el Atlántico como en el Pacífico, pero es raro en el Arco Seco a lo largo del lado occidental del Golfo de Panamá y en Darien. Al igual que otros trogones, es un pájaro “esconderse a simple vista”, al permanecer inmóvil durante períodos relativamente largos.

~ ~ ~

