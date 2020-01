Kermit’s birds / Las aves de Kermit

Cinnamon Woodpecker – Carpintero Canelo – Celeus loricatus.

Encontrado en Gamboa, provincia de Colón. Foto © Kermit Nourse.

Cinnamon Woodpecker / Carpintero Canelo

This species runs from Nicaragua to southern Ecuador. Both male and female were foraging just above eye level when saw them. This one is a female — the male bears a red mustache. They are found in locales on both sides of the isthmus, but far from uniformly spread. On the Pacific Side they are most common in the eastern part of Panama province and into Darien. In the canal area they are perhaps most frequently seen out along the Pipeline Road.

~ ~

Esta especie se extiende desde Nicaragua hasta el sur de Ecuador. Tanto macho y hembra se alimentaban justo por encima del nivel de los ojos cuando los vieron. Esta es una hembra: el macho tiene un bigote rojo. Se encuentran en lugares a ambas vertientes del istmo, pero lejos de extenderse de manera uniforme. En la vertiente del Pacífico, son más comunes en la parte oriental de la provincia de Panamá y en Darién. En el área del Canal, tal vez se los ve con mayor frecuencia a lo largo del Camino del Oleoducto.





