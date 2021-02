Coalición de Mujeres, Ley 120

Sin haber publicado la enmienda en la página de web de la legislatura, la Asamblea Nacional ya aprobó una nueva ley de adopciónes que permite que los fetos de niñas menores de edad violadas y embarazadas sean “adoptados en el útero”, obligando a las niñas a ser esclavas no remuneradas y dando derechos de propiedad a compradores de bebés que están obligadas a dar luz. Fue propuesto por neofascistas y ultraderechistas religiosas habituales. Veremos si el presidente Cortizo lo firma. Y si lo hace, si otros países imponen sanciones por trata de personas a cualquiera de los involucrados.

