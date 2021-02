¿Wappin? Different beliefs / Creencias diferentes

Despite all we still find common ground

A pesar de todo, todavía encontramos puntos en común

Alice Coltrane — Turiya And Ramakrishna

https://youtu.be/QUMuDWDVd20

The Hooters — All You Zombies

https://youtu.be/2LE0KpcP05I

I-Threes – Many Are Called

https://youtu.be/Hm2t8tUEHgY

Yusuf Islam – A is for Allah

https://youtu.be/-L-GOHa5-YQ

The Melodians – Rivers of Babylon

https://youtu.be/F-3-OVv10_M

Aretha Franklin & Mavis Staples – Oh Happy Day

https://youtu.be/wb7D-W-QW-8

Violeta Parra – Maldigo del alto cielo

https://youtu.be/P12pwUSR5V0

Lord Invader – Bed Bug Song

https://youtu.be/pwXxbMUrYsk

Joan Baez & Mercedes Sosa – Gracias a la Vida

https://youtu.be/rMuTXcf3-6A

Sarah Hester Ross – My Mother’s Savage Daughter

https://youtu.be/nPOGkeJypXw

Atahualpa Yupanqui – Preguntitas Sobre Dios

https://youtu.be/WhNliD4k47Q

Tracy Chapman – Across the Lines

https://youtu.be/kP3mpcb3Z4Q

Lord Cobra – Racombey

https://youtu.be/tgRdqq7iI4Y

Coven – One Tin Soldier

https://youtu.be/mASbP3Eq1VE

John Lennon – God

https://youtu.be/oCLsa98D7iU

Jefferson Airplane – Wooden Ships

https://youtu.be/oCLsa98D7iU

