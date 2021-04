¿Wappin? Blasts from the past

Jimi Hendrix in May of 1968. Wikimedia photo by Steve Banks.

Muchas cosas no traducen – pero se siente

Many things don’t translate – but you feel it

Little Richard — I Ain’t Whatcha Do

https://youtu.be/3CRsvy5tnA4

Ritchie Valens – La Bamba

https://youtu.be/jSKJQ18ZoIA

The Shangri-Las – Leader of the Pack

https://youtu.be/5Ge8_6rtQvs

Alice Playten – Pizza Man

https://youtu.be/MP1uEmQHtiw

The Tubes – Don’t Touch Me There

https://youtu.be/0w-HpBPJC1I

The Dovells – The Bristol Stomp

https://youtu.be/XCOB5-E4P6Y

The Crystals – Da Doo Ron Ron

https://youtu.be/L0dikX80Ed8

The Smashing Pumpkins – Disarm

https://youtu.be/d1acEVmnVhI

Héroes del Silencio – Entre Dos Tierras

https://youtu.be/SzimletXB7M

Chris Montez – Let’s Dance

https://youtu.be/iNLXxDMxe18

Little Eva – Loco Motion

https://youtu.be/eKpVQm41f8Y

Cannibal & The Headhunters – Land of 1000 Dances

https://youtu.be/wafceTkQIGg

Frank Zappa – Cheap Thrills

https://youtu.be/91Dpdzs-xOw

André Williams – Jailbait

https://youtu.be/hjpNpRPJqhs

Cienfue – La Decima Tercera

https://youtu.be/AGa0ntjZLUk

The Clash – Armagideon Time

https://youtu.be/ga4wASz39Fc

Baile Con Los Combos Nacionales #2

https://youtu.be/giFxAs80hVQ

