Kermit’s birds / Las aves de Kermit

Sapphire-throated Hummingbird ~ Colibrí Gorgizafiro ~ Lepidopyga coeruleogularis. Photo © Kermit Nourse.

Sapphire-throated Hummingbird

Colibrí Gorgizafiro

This hummingbird, which ranges from southern Costa Rica through western Panama to northern Colombia, will occasionally eat insects but really prefers lowland garden flowers. Where there are flowering shrubs, in residential gardens to secondary forests to forest clearings to scrublands to mangrove forests, this species may visit to taste the nectar. On the Pacific side they are found from the Chiriqui lowlands to the Darien coast, and in the latter province around the banks of the Tuira and Cucunaque rivers, and on Coiba and Cebaco islands. They are more locally scattered on the Atlantic Side but generally range from the canal area through the length of Guna Yala.

Este colibrí, que se extiende desde el sur de Costa Rica y el oeste de Panamá hasta el norte de Colombia, ocasionalmente come insectos, pero realmente prefiere las flores de los jardines de las tierras bajas. Donde hay arbustos en flor, en jardines residenciales a bosques secundarios a claros de bosque a matorrales a bosques de manglares, esta especie puede visitar para degustar el néctar. En la vertiente del Pacífico se encuentran desde las tierras bajas de Chiriquí hasta la costa del Darién, y en esta última provincia alrededor de las riberas de los ríos Tuira y Cucunaque, y en las islas Coiba y Cebaco. Están más dispersos localmente en la vertiente caribeña, pero generalmente van desde el área del canal a lo largo de Guna Yala.

