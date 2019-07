Kermit’s birds / Las aves de Kermit

Amazon Kingfisher / Martín Pescador Amazónico / Chloroceryle amazona

A pair found in Panama Viejo at the Puente El Rey, Panama City. / Una pareja encontrada en Panamá Viejo en el Puente El Rey, Ciudad de Panamá. © Kermit Nourse.

Amazon Kingfisher

Martín Pescador Amazónico

You find these in the lowlands of both sides of the isthmus along the banks of rivers and streams. They generally don’t fish the Pacific Ocean or Caribbean Sea but will feed in brackish estuaries and lag oons and at the mouths of rivers flowing out to sea. A common bird, the Amazon Kingfisher’s range extends from Mexico to Argentina.

~ ~

Los encuentras en las tierras bajas de ambos lados del istmo a lo largo de las orillas de los ríos y arroyos. Por lo general, no pescan en el océano Pacífico ni en el mar Caribe, sino que se alimentan en estuarios y lagunas salobres y en las desembocaduras de los ríos que desembocan en el mar. Un ave común, la gama del Martín Pescador Amazónico se extiende desde México hasta Argentina.





~ ~ ~

