Kermit’s birds / Las aves de Kermit

Black-and-white warbler ~ Reinita Trepadora ~ Mniotilta varia

en Cerro Azul, Panamá. Foto © Kermit Nourse.

Black-and-white warbler / Reinita Trepadora

This is a migratory bird, nesting in eastern parts of the United States and Canada, and with a winter range that extends from the southern United States to northern South America and the Antilles. In Panama it has been tradionally seen between the end of August and the beginning of April. It’s common for a lone member of this species to flock with bird of other sorts. Common in secondary forests and at forest edges all over the isthmus and in the Perlas Archipelago, in greater numbers at lower elevations. This bird was encountered on Cerro Azul, east of the Panama City urban center, at about 2,105 feet above sea level.



Esta es una ave migratoria, que anida en las partes orientales de los Estados Unidos y Canadá, y con un rango de invierno que se extiende desde el sur de los Estados Unidos hasta el norte de Sudamérica y las Antillas. En Panamá se ha visto tradicionalmente entre finales de agosto y principios de abril. Es común que un miembro solitario de esta especie se congregue con aves de otro tipo. Común en los bosques secundarios y en los bordes de los bosques en todo el istmo y en el archipiélago de Perlas. Se encuentran en mayor números en las elevaciones más bajas. Esta ave se encontró en Cerro Azul, al este del centro urbano de la ciudad de Panamá, a unos 2,105 pies sobre el nivel del mar.

~ ~ ~

