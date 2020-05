Kermit’s birds / Las aves de Kermit

Gray Hawk ~ Gavilán Gris ~ Buteo nitidus. Encontrado en Las Lajas, Chiriquá, a 27 pies.

Foto © Kermit Nourse.

The Gray Hawk

El Gavilán Gris

This is a small raptor that feeds mostly on reptiles. Ranging parts of the US-Mexico borderlands throughout much of South America, it can be found in various types of vegetation. The Gray Hawk is migratory on the north end of its habitat, but is a year round resident of Panama. It’s irregularly distributed on both sides of the isthmus, more on the Pacific Side, preferring forest edges and lightly forested areas, and to be near water. In Chiriqui they will go about 4,000 feet up the slope, but they are generally not found in Bocas del Toro. In Darien they are uncommon and generally found along the banks of the Tuira and Chucunaque rivers.



Este es un pequeño raptor que se alimenta principalmente de reptiles. En varias partes de las fronteras de Estados Unidos y México en gran parte de América del Sur, se puede encontrar en varios tipos de vegetación. El Gray Hawk es migratorio en el extremo norte de su hábitat, pero es un residente de Panamá durante todo el año. Se distribuye irregularmente en ambos lados del istmo, más en la vertiente del Pacífico, prefiriendo los bordes del bosque y las áreas ligeramente boscosas, y estar cerca del agua. En Chiriquí subirán unos 4,000 pies cuesta arriba, pero generalmente no se encuentran en Bocas del Toro. En Darién son poco comunes y generalmente se encuentran a lo largo de las orillas de los ríos Tuira y Chucunaque.





Contact us by email at / Contáctanos por correo electrónico a fund4thepanamanews@gmail.com

To fend off hackers, organized trolls and other online vandalism, our website comments feature is switched off. Instead, come to our Facebook page to join in the discussion.