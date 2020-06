Kermit’s birds / Las aves de Kermit

Black-throated mango / Mango gorginegro / Anthracothorax nigricollis. Encontrado en Gamboa. Foto © Kermit Nourse.

Black-throated mango / Man gorginegro

Ranging from the province of Veraguas down to Bolivia, southern Brazil and northern Argentina, you find these birds in forest clearings, in scrub lands. at forest edges and in partly deforested areas. Most commonly they are seen at lower altitudes along both of Panama’s coasts. There are questions about whether the species ranges into Chiriqui. When flowering trees are in bloom they tend to be attracted to feed. They also catch and eat flying insects.

Desde la provincia de Veraguas hasta Bolivia, el sur de Brasil y el norte de Argentina, estas aves se encuentran en brechas forestales, en matorrales, en los bordes del bosque y en áreas parcialmente deforestadas. Con mayor frecuencia se ven en altitudes más bajas a lo largo de ambas costas de Panamá. Hay preguntas sobre si la especie se extiende a Chiriquí. Cuando los árboles florecientes están en flor, tienden a sentirse atraídos por la alimentación. También atrapan y comen insectos voladores.









